Как пережить самый жаркий период лета? Краткие рекомендации опубликовало Министерство здравоохранения Узбекистана.

В жаркую погоду следует носить лёгкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, например хлопчатобумажных и льняных. Одежда из натуральных материалов позволяет коже дышать, не допуская повышение температуры тела.

Старайтесь избегать попадания прямых солнечных лучей и носите головной убор.

Пик солнечной активности приходится на период с 12:00 до 16:00 часов. Поэтому желательно не выходить на улицу в этот промежуток времени.

Если вам всё же нужно выйти на улицу в это время, старайтесь защищать открытые участки тела от попадания солнечных лучей.

В жару нарушается водный баланс в организме и теряется много влаги. Поэтому нужно пить не менее 3 литров жидкости в день.

В летний день хорошо утоляют жажду натуральные соки из вишни, яблок и кислых фруктов, айран и лимонад.

В жару лучше воздержаться от кофе, поскольку кофе усиливает чувство усталости.

Не рекомендуется употребление сладких и газированных напитков. То же самое касается и алкогольных напитков.