Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал более 30 подозреваемых в подготовке возможного госпереворота, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-центр ГКНБ.

В сообщении от 6 июня говорится, что задержанные планировали «массовые беспорядки и акции неповиновения» для «последующего насильственного захвата власти».

Всего, по данным ГКНБ, в группу, планировавшую переворот, входило около 100 человек. Они на протяжении года якобы вели по всей стране вербовку и искали недовольных действующей властью.

«Организатором и идейным вдохновителем [несостоявшегося переворота] является гражданская активистка и председатель политической партии „Элдик Кенеш“ Н.Р.С.», — говорится в сообщении.

На распространённых ГКНБ фотографиях задержанных можно узнать бывшую сторонницу президента Кыргызстана Садыра Жапарова, председателя партии «Элдик Кенеш» Розу Нурматову.

Нурматова и другие задержанные, по информации ГКНБ, дали признательные показания и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

О мотивах совершения госпереворота в сообщении ГКНБ ничего не говорится. В комитете лишь отметили, что «в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам».