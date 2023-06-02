В мае 2023 года товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем стали дороже на 0,49%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это ниже показателя за май 2022 года (1,03%), за май 2021 года (0,5%), но больше, чем в мае 2020 года (0,28%). За январь-май уровень инфляции упал до минимума за пять лет — 3,76%.

Инфляция в годовом исчислении (к маю прошлого года) замедлилась до 10,38% (в апреле было 11%). Это наименьший показатель роста минимум за пять лет (май 2022 года — 10,95%, 2021 года — 10,91%, 2020 года — 13,95%, 2019 года — 13,69%). В мае 2018 года годовая инфляция составлял 19%.

Рост цен на продовольственные и непродовольственным товары, а также услуги были равнозначными — по 0,5%. Но в годовом выражении (к маю прошлого года) инфляция на продовольствие лидирует — 13%, непродовольственные товары — 8,4%, а услуги — 8,6%.

В разрезе отдельных товаров подорожал рис на 4,1% (за год +57,5%), морковь — на 3% (10,5), сахар — 2,2% (40,6%), говядина — 2,2% (14,2%), баранина — 2,1% (+13,7%) и молоко — 1,8% (+18%). При этом Индекс плова практически не изменился в большинстве регионов, за исключением Бухарской (+4,3%), Самаркандской (+3,5%), Джизакской (+2,7%) и Сурхандарьинской (+1,7%) областях.

Мука за месяц стала дешевле на 1,9% (но за год прибавила в цене 12,2%), а яйца — на 3,1% (+25,5% за год).

Среди овощей и фруктов больше всего в мае подорожали лимон (+31,5%), капуста (+16,1%), яблоки (+9,2%) и морковь (+3%). помидоры — на 20,2%, капуста — 17,1%, зелень — 15%, лимоны — 11,3%.





В годовом выражении наивысший рост цен показали лук (+50,4%), помидоры (48,8%), репа (+21,5%), фасоль (+16,6%), капуста (+14,4%), бананы (+11,4%),

Цены на одежду и обувь за месяц незначительно выросли на 0,5% и 0,4%, но за год рост составил 7,2% и 6,5% соответственно. Бытовые приборы подорожали на 0,4% (8%).

В мае пропан в среднем подешевел на 0,7%, бензин — на 1%.

В сфере общепита цены поднялись на 3% (за год — 23−23,8%).