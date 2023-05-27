Салат «Пикантный»





Простой и быстрый в приготовлении салат с консервированной кукурузой и маринованными огурцами.

Салат из цветной капусты в духовке





Для приготовления этого салата нужно запечь цветную капусту в духовке, а брынзу пожарить на растительном масле.

Салат «Зелёная богиня» с авокадо





Вкусный и лёгкий салат с заправкой «Зелёная богиня», который придётся по вкусу тем, кто следит за фигурой.

Простой салат с крабовыми палочками





Простой и вкусный салат, который готовится всего из двух ингредиентов.

Огурцы по-корейски





Острая и пикантная закуска-салат из свежих огурцов, которая готовится за несколько минут.

Грузинский салат «Ацецили»





Ацецили — грузинский салат из куриной грудки и овощей.

Салат «Весенний»





Салат с зеленью, редисом и капустой — настоящее сезонное блюдо на весенний и летний период.

Салат с хрустящими баклажанами





Жареные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — мечта гурмана, а не салат.

Свекольный салат





Низкокалорийный салат из свёклы с луком можно подать на ужин в качестве дополнения к нежирной рыбе, курице или мясу.