Салат «Пикантный»

еда, зира

Простой и быстрый в приготовлении салат с консервированной кукурузой и маринованными огурцами.

Салат из цветной капусты в духовке

еда, зира

Для приготовления этого салата нужно запечь цветную капусту в духовке, а брынзу пожарить на растительном масле.

Салат «Зелёная богиня» с авокадо

еда, зира

Вкусный и лёгкий салат с заправкой «Зелёная богиня», который придётся по вкусу тем, кто следит за фигурой.

Простой салат с крабовыми палочками

еда, зира

Простой и вкусный салат, который готовится всего из двух ингредиентов.

Огурцы по-корейски

еда, зира

Острая и пикантная закуска-салат из свежих огурцов, которая готовится за несколько минут.

Грузинский салат «Ацецили»

еда, зира

Ацецили — грузинский салат из куриной грудки и овощей.

Салат «Весенний»

еда, зира

Салат с зеленью, редисом и капустой — настоящее сезонное блюдо на весенний и летний период.

Салат с хрустящими баклажанами

еда, зира

Жареные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — мечта гурмана, а не салат.

Свекольный салат

еда, зира

Низкокалорийный салат из свёклы с луком можно подать на ужин в качестве дополнения к нежирной рыбе, курице или мясу.

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