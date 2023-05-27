Салат «Пикантный»
Простой и быстрый в приготовлении салат с консервированной кукурузой и маринованными огурцами.
Салат из цветной капусты в духовке
Для приготовления этого салата нужно запечь цветную капусту в духовке, а брынзу пожарить на растительном масле.
Салат «Зелёная богиня» с авокадо
Вкусный и лёгкий салат с заправкой «Зелёная богиня», который придётся по вкусу тем, кто следит за фигурой.
Простой салат с крабовыми палочками
Простой и вкусный салат, который готовится всего из двух ингредиентов.
Огурцы по-корейски
Острая и пикантная закуска-салат из свежих огурцов, которая готовится за несколько минут.
Грузинский салат «Ацецили»
Ацецили — грузинский салат из куриной грудки и овощей.
Салат «Весенний»
Салат с зеленью, редисом и капустой — настоящее сезонное блюдо на весенний и летний период.
Салат с хрустящими баклажанами
Жареные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — мечта гурмана, а не салат.
Свекольный салат
Низкокалорийный салат из свёклы с луком можно подать на ужин в качестве дополнения к нежирной рыбе, курице или мясу.