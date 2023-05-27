Мужчина, мастурбировавший перед женским общежитием Узбекского государственного университета мировых языков в Ташкенте, арестован на 15 суток. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz 24 мая опубликовал анонимное обращение подписчицы, которая сообщила об «извращенце» у общежития.

«Это уже не первый раз повторяется. Таких извращенцев вокруг нашей общежитии стало очень много», — рассказала она.

З. Э. (1961 года рождения) «умышленно пренебрёг правилами поведения в обществе», говорится в сообщении. Учтепинский районный суд по уголовным делам назначил ему арест согласно статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство).

Похожий инцидент произошёл на днях на берегу канала Анхор недалеко от монумента «Мужество».