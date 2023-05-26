«Мир сегодня открыт. Западноевропейское искусство можно увидеть за рубежом, в коллекциях Лувра, Прадо, оригиналы русского искусства в Третьяковке. Люди, которые приезжают к нам, хотят посмотреть Узбекистан. Не только архитектуру, но и изобразительное искусство. Оно молодое — всего сто лет. Для истории это ничего, а вот то, что проделано художниками за это время — уникальное явление, феномен. Мы ходим по бриллиантам и золоту, но до сих пор не можем осмыслить, по достоинству оценить и показать нашему народу искусство Узбекистана. Я благодарна руководству музея за то, что мне разрешили работать в фонде и дали полную свободу в отборе картин», — говорит Эльмира Ахмедова.