«Мы ходим по бриллиантам и золоту»
Искусствовед Эльмира Ахмедова — об обновлённой постоянной экспозиции «Искусство Узбекистана XX-XXI веков. Живопись и скульптура» в
Государственном музее искусств
Государственный музей искусств впервые за 30 лет полностью обновил постоянную экспозицию «Искусство Узбекистана XX-XXI веков. Живопись и скульптура». Концепция реэкспозиции позволяет проследить историю развития изобразительного искусства страны за сто лет.
Государственный музей искусств впервые за 30 лет полностью обновил постоянную экспозицию «Искусство Узбекистана XX-XXI веков. Живопись и скульптура». Концепция реэкспозиции позволяет проследить историю развития изобразительного искусства страны за сто лет.
Обновлённая постоянная экспозиция «Искусство Узбекистана XX-XXI веков. Живопись и скульптура» открылась на третьем этаже Государственного музея искусств. Событие знаковое — изменения не касались отдела с 1993 года.

Реэкспозицию в соответствии с историко-тематической концепцией провела председатель секции искусствоведов Творческого союза художников Академии художеств Узбекистана Эльмира Ахмедова.
Искусствовед Эльмира Ахмедова.
Фото Умара Курбанова.
Три месяца работы в музейном фонде в условиях полной свободы принесли очевидный результат — впервые за 30 лет выставочные залы внятно и последовательно рассказывают историю развития изобразительного искусства страны за сто лет: с этапа формирования национальной школы живописи, её становления до современного состояния.

В экспозиции появились произведения не только русских художников, которые в конце XIX-начале XX века жили и работали в Самарканде, Ташкенте и заложили основы изобразительного искусства, художественного образования в Туркестанском крае, но и первых узбекских живописцев. Большая часть картин ранее не выставлялась.
«Мир сегодня открыт. Западноевропейское искусство можно увидеть за рубежом, в коллекциях Лувра, Прадо, оригиналы русского искусства в Третьяковке. Люди, которые приезжают к нам, хотят посмотреть Узбекистан. Не только архитектуру, но и изобразительное искусство. Оно молодое — всего сто лет. Для истории это ничего, а вот то, что проделано художниками за это время — уникальное явление, феномен. Мы ходим по бриллиантам и золоту, но до сих пор не можем осмыслить, по достоинству оценить и показать нашему народу искусство Узбекистана. Я благодарна руководству музея за то, что мне разрешили работать в фонде и дали полную свободу в отборе картин», — говорит Эльмира Ахмедова.
Открывает переформатированную экспозицию пейзаж Урала Тансыкбаева «Моя песня» (1972 год). Нейтральная по содержанию работа лидера колористов разом решает две задачи: объединяет экспозицию и иллюстрирует вектор развития изобразительного искусства.
Урал Тансыкбаев, «Моя песня» (1972 год).
В первом зале разместились произведения первых русских художников, которые стояли у истоков изобразительного искусства в Узбекистане. Самое раннее — кисти Рихарда Зоммера — датируется 1895 годом.

«Чаще всего этот период изобразительного искусства Узбекистана представляют архитектурными пейзажами. У него есть устойчивое название — этнографический реализм. Но мне всегда казалось, что художников того времени интересовали не только архитектурные сооружения, но и люди, их нравы, быт. Работы в экспозиции это подтверждают», — рассказывает Эльмира Рахимовна.
Помимо картин Рихарда Зоммера, которые в числе 30 полотен были переданы в Государственный музей искусств в 1927 году и положили начало коллекции «Русские художники в Средней Азии», в экспозиции представлены архитектурно-пейзажные произведения Льва Бурэ, Сергея Юдина, Николая Розанова, Ивана Казакова, Алексея Исупова.
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Роль этих художников в истории узбекского изобразительного искусства не ограничивается лишь живописанием Туркестанского края. Они организовывали первые выставки, открывали художественные школы и преподавали в них.

Своя студия в Ташкенте была у незаслуженного забытого Сергея Юдина. Вместе с Иваном Казаковым, Алексеем Исуповым и другими мастерами он преподавал в Краевой Туркестанской художественной школе, которая функционировала в столице. В 1924 году при Ташкентском музее искусств открылась студия Николая Розанова, где учился Урал Тансыкбаев и другие узбекские живописцы, которым суждено было стать знаковыми фигурами своего времени.
Во втором и третьем залах представлены произведения лидеров «туркестанского авангарда» — новаторского направления, связанного с художниками, которые работали в Средней Азии в 1920-1930-х годах: Александра Волкова, Александра Николаева (Усто Мумина), Михаила Курзина, Урала Тансыкбаева, Николая Карахана, Ованеса Татевосяна.

Картины отражают разные периоды в творчестве живописцев: Волков и его увлечение примитивизмом, Курзин и его портреты рабочих, характеризующие первые годы пятилетки (1928-1932), ранний Урал Тансыкбаев.
Обращает на себя внимание и состояние полотен.

«Сознательно включила в экспозицию работы с повреждениями, некоторые сыпятся. Я этого не боюсь и не считаю такое их состояние позорным. Картины — живой организм, и я хочу обратить на это внимание ответственных лиц, от которых зависит, будут ли наши уникальные полотна отреставрированы, спасены, увидят ли наши шедевры узбекистанцы», — говорит искусствовед.
Важной частью обновлённой экспозиции стали работы первых узбекских художников Бахрома Хамдами, Акрама Сиддики, Латифа Насретдинова, имена которых малоизвестны широкой аудитории, а творческий след ярок.
«Пишу сейчас о Хамдами. Один из первых художников-узбеков, ученик Александра Волкова. Умер в 33 года: отправился на фронт в первый месяц войны (1941-1945) и погиб. В Музее искусств есть девять его работ, три хранятся в Музее Востока в Москве. О других известно либо очень мало, либо ничего», — с сожалением констатирует Эльмира Ахмедова.
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Угловой зал заняли преимущественно представители самаркандской школы живописи, сформированной художником и педагогом Павлом Беньковым. Здесь представлены работы учеников Павла Петровича: Зинаиды Ковалевской, которая переехала в Самарканд из Казани — вслед за своим учителем; Юсуфа Елизарова, Рашида Тимурова, Ашрафа Разыкова.

Дополняют экспозицию картины русских художников Виктора Уфимцева и Надежды Кашиной, для которых Средняя Азия стала новой родиной.
Становление и расцвет профессиональной академической живописи иллюстрируют два зала — преимущественно посредством портретного жанра.

В первом зале собраны работы Чингиза Ахмарова и его жены Шамсрой Хасановой, которая была одной из первых директрис ГМИ. Здесь же можно увидеть портреты академика Я. Х. Туракулова (1975 год), писателя С. Абдуллы (1958 год), художника Чингиза Ахмарова (1979 год) кисти основоположника узбекского портрета Абдулхака Абдуллаева.
Экспозиция в соседнем зале знакомит с творчеством пяти художников, которые в 1947 году были приняты на учёбу в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (сейчас Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина). Это узбекские классики Рахим Ахмедов, Тачат Оганесов, Виктор Зеликов, Нигмат Кузыбаев и Маннон Саидов.

По возвращении из Ленинграда они преподавали в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова и на художественном факультете Ташкентского театрально-художественного института им. А. Н. Островского, который получил широкую известность благодаря приверженности традициям академической русской школы живописи.
Помимо знаковых для живописцев произведений, в экспозиции представлены студенческие работы. Одно из лучших полотен Рахима Ахмедова «Материнство. Утро», которое считается классикой узбекского изобразительного искусство, соседствует со студенческой работой «Мальчик. Чабан» (1952 год), написанной в строгом следовании принципам реализма.
Масштабно — насколько возможно в рамках экспозиции — представлено наследие Народного художника Узбекской ССР Рузы Чарыева. Место заглавной работы в зале отведено картине «Портрет современника». Её Чарыев написал в 1965 году, по возвращении из Ленинграда, где учился в институте Репина, в Ташкент. По словам Эльмиры Ахмедовой, выставлялась картина лишь однажды — на выставке в ОДО.
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В число редко экспонируемых работ входят и портрет Батыра Закирова (1969 год), портрет искусствоведа Р. Х. Такташа (1971 год).

Одно выставочное пространство с мастером живописи делят художники Владимир Бурмакин, Юрий Талдыкин, Евгений Мельников. В экспозицию вошли как выполненные ими натюрморты, так и автопортреты.
Преобладание портретов в музейных залах неслучайно.

«Мне кажется, что сегодня человек стал неинтересен. Искусство же возникло из интереса к человеку и развивалось с ним. Хочется об этом напомнить», — объясняет Эльмира Ахмедова.

Последние два зала представляют изобразительное искусство Узбекистана на современном этапе, начиная с конца 1990-х. Экспозиция включает работы художников Шухрата Абдурашидова, Алишера Мирзаева, Баходира Джалала, Джавлона Умарбекова, Акмаля Нура и других живописцев.
Выделяется размахом и грозной экспрессией триптих «Когда бомбили Бухару», автором которого является Вячеслав Ахунов. Глядя на работу, написанную в период перестройки (в 1987 году) и долгое время находившуюся за пределами Узбекистана, вспоминается «Герника» Пабло Пикассо.

Если холст испанского художника являл собой публичный протест против бомбардировки нацистами баскского города Герники, то Ахунов создаёт образ трагедии из истории страны — взятие Бухары Красной армией под командованием Фрунзе в сентябре 1920 года.

По словам искусствоведа, триптих Вячеслава Ахунова представлен в экспозиции временно. Планируется, что он будет передан в Бухару.
Вячеслав Ахунов, «Когда бомбили Бухару» (1987 год).
Обновлённая постоянная экспозиция «Искусство Узбекистана XX-XXI веков. Живопись и скульптура» в Государственном музее искусств открыта для посещения до конца июня.

Автор текста и фотографий: Виктория Абдурахимова.

Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz».

С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


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Автор текста и фотографий: Виктория Абдурахимова.

Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz».

С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

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