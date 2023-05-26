Двое мужчин, предлагавших помочь жителю Учкуприкского района Ферганской области за крупную сумму денег стать хокимом этого района, были задержаны в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Сообщается, что мужчина обратился с заявлением в МВД 18 мая. Он сообщил, что в апреле человек, представившийся сотрудником Администрации президента Узбекистана, и его якобы коллега сообщили ему, что после референдума по Конституции в новой редакции (прошёл 30 апреля) хокимы Учкуприкского и Бешарыкского районов будут освобождены от должностей и им ищут замену.

Ему предложили за 80 тысяч долларов США решить вопрос с назначением на должность хокима Учкуприкского района, попросив предварительно 25 тысяч долларов для оформления документов.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого Оперативно-розыскным департаментом МВД, двое мужчин были задержаны при получении 25 тысяч долларов в Мирабадском районе Ташкента.

При них были также были обнаружены заявления в Администрацию президента о назначении на должности хокимов от нескольких человек с сопровождающими документами.

Следственное управление при МВД Узбекистана возбудило уголовное дело. Оба подозреваемых заключены под стражу.