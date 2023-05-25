В 2021 году по окончании 12 классов я сдавала серию экзаменов A-Level (двухгодичный учебный курс, который входит в программу общего образования в Великобритании — ред.).Старшеклассники сдают экзамены по 3−4 предметам на выбор. Формат экзамена напоминает ЕГЭ, который проводится среди выпускников 11-х классов. С хорошими результатами экзаменов A-Level можно поступить в более 1000 зарубежных университетов, включая лучшие британские, европейские, азиатские, американские вузы. Можно сказать, что с таким сертификатом для нас открылся весь мир.



Но в тот год из-за пандемии границы многих стран закрылись и учится можно было исключительно онлайн. Я решила взять перерыв и, чтобы не терять время, отправила своё резюме в несколько зарубежных компаний. Со мной связался HR-менеджер проекта «Экспо-2020». До этого я даже не знала, что в Дубае проходит всемирная выставка. Мне предложили позицию хостеса в ресторане, расположенном на территории выставки. Я согласилась, во-первых, потому что мне было интересно поработать за рубежом, а во-вторых, эта была хорошая возможность испытать себя и понять, насколько я готова к самостоятельной жизни.