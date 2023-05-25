Как стать студентом университета Нидерландов

История Карины Даулбаевой
Как стать студентом университета Нидерландов
История Карины Даулбаевой

В 2022 году Карина Даулбаева поступила в один из самых популярных вузов Европы — Амстердамский университет, входящий в топ-50 лучших образовательных учреждений мира. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о переезде, студенческих расходах и образе жизни голландцев.

В 2022 году Карина Даулбаева поступила в один из самых популярных вузов Европы — Амстердамский университет, входящий в топ-50 лучших образовательных учреждений мира. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о переезде, студенческих расходах и образе жизни голландцев.

Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта

Гостем нового выпуска стала Карина Даулбаева. В 2022 году она поступила в Амстердамский университет (UvA) в Нидерландах. Сейчас учится на факультете «Медиа и коммуникации».

Об этапах поступления

Желание учиться за границей появилось после того, как в 6-м классе родители перевели меня в Британскую школу в Ташкенте. Преподаватели из разных стран Европы и мира обучали нас по британской системе. На уроках они часто рассказывали о своей родине, культуре, менталитете и условиях жизни. Так, год за годом я всё больше понимала, что мне ближе западный стиль мышления с прогрессивными взглядами и свободой выбора.
Студенческая библиотека в Амстердаме
В 2021 году по окончании 12 классов я сдавала серию экзаменов A-Level (двухгодичный учебный курс, который входит в программу общего образования в Великобритании — ред.).Старшеклассники сдают экзамены по 3−4 предметам на выбор. Формат экзамена напоминает ЕГЭ, который проводится среди выпускников 11-х классов. С хорошими результатами экзаменов A-Level можно поступить в более 1000 зарубежных университетов, включая лучшие британские, европейские, азиатские, американские вузы. Можно сказать, что с таким сертификатом для нас открылся весь мир.

Но в тот год из-за пандемии границы многих стран закрылись и учится можно было исключительно онлайн. Я решила взять перерыв и, чтобы не терять время, отправила своё резюме в несколько зарубежных компаний. Со мной связался HR-менеджер проекта «Экспо-2020». До этого я даже не знала, что в Дубае проходит всемирная выставка. Мне предложили позицию хостеса в ресторане, расположенном на территории выставки. Я согласилась, во-первых, потому что мне было интересно поработать за рубежом, а во-вторых, эта была хорошая возможность испытать себя и понять, насколько я готова к самостоятельной жизни.
В Дубае я проработала семь месяцев. За это время познакомилась с большим количеством специалистов в сфере медиа и коммуникаций. Мне понравился их креативный подход к работе, процесс создания творческих проектов. Поняла, что в будущем тоже хочу поступать на это направление, потому что диплом зарубежного вуза расширит карьерные перспективы и позволит работать также в международных компаниях.

По возвращении я начала искать подходящие вузы. Остановилась на четырёх вузах Англии, поскольку их нам рекомендовала школа, и Амстердамском университете. Он славится очень сильным факультетом медиа и коммуникаций, а также считается одним из лучших вузов Европы. Выбрала его не только из-за популярности, но ещё и высокого уровня жизни. Наш школьный учитель по географии был из Нидерландов. Он говорил, что в стране красивая архитектура, комфортный климат, а люди толерантны и бережно относятся к экологии. Такой расклад не мог меня не привлечь.
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Для поступления нужно было собрать пакет документов. Никаких экзаменов и собеседований я не проходила, поскольку у меня был сертификат A-Level, который котировался почти во всех европейских странах. Заявку я подавала в мае через единый сайт для поступающих в Нидерланды, где нужно зарегистрироваться, заполнить форму и прикрепить файл с документами.
Пакет документов для поступления
1
Отсканированная копия загранпаспорта
2
Школьный аттестат или диплом
Заверенный перевод на английский язык документов об образовании. Я вместо аттестата прикрепила свои результаты по экзамену.

3
Сертификат об уровне владения английским языком
Принимаются сертификаты TOEFL не менее 92 или IELTS не менее 6.5. Так как я училась по британской системе, мне языковой экзамен сдавать не пришлось.
4
Мотивационное письмо
Обязательный пункт для всех поступающих. От качества и убедительности письма зависит вероятность зачисления. Я написала, почему выбираю своё направление, а также о планах на будущее. Для магистратуры дополнительно требуется не менее одного рекомендательного письма.
5
Справка о наличии банковского счёта
Запрашивает уже сам вуз, чтобы убедиться, что вы способны оплатить обучение и проживание.
О своём зачислении я узнала через месяц. Каждый день заходила и проверяла список поступивших в университет, пока не нашла там своё имя. Не могу сказать, что в тот момент ощутила какие-то яркие эмоции, потому что поступить — это первый этап на пути к цели, самое сложное было впереди. Я очень благодарна, что мои родители поддержали мой выбор и помогали мне во всём.

Первым делом мы с папой поехали в банк, чтобы нам выдали справку о наличии около 10 тысяч долларов на счету. Затем нужно было найти жильё. В общежитии университета были свободные места, поэтому я смогла забронировать комнату во время подачи заявки.
Студенческую визу оформляла миграционная служба. Ей мои документы передал университет. Через два месяца я получила визу. Мне оставалось только поехать в ближайшее консульство в Казахстане и поставить печать в паспорте. 24 августа я прилетела в Амстердам.

В аэропорту почувствовала не только свободу, но и большую ответственность за свою жизнь. В кампусе мне показали мою комнату. Затем я уже была предоставлена сама себе. Здесь не принято помогать студентам осваиваться и проводить экскурсии по городу. С первого дня вы должны научиться решать свои проблемы.
Кампус Амстердамского университета
О голландской системе образования

Нидерланды — небюджетная страна, учиться бесплатно здесь практически невозможно. Стоимость моего контракта составляет 9000 евро в год. При поступлении я искала стипендиальные программы, но не подходила ни под одну. Абитуриенты, которые претендуют на грант, должны соответствовать всем требованиям программы обучения. Их обычно установленных самим вузом. Учащимся с хорошей успеваемостью могут частично покрыть расходы в рамках конкурсных стипендий Holland Scholarship или Orange Tulip Scholarship.
Система образования привлекает большим количеством курсов и программ для инострацев на английском языке. Учёба начинается 1 сентября.

У вузов нет единого срока начала приёма заявок. В большинстве случаев университеты устанавливают их сами в зависимости от конкурса на место, наличия мест в кампусе и других обстоятельств. Но дедлайн для подачи документов чаще всего приходится на апрель-май.
Все вузы Нидерландов можно поделить на исследовательские университеты и университеты прикладных наук. Учёба в прикладных вузах направлена на подготовку студентов к работе. Программы позволяют получить практические навыки, а занятия в университете сочетаются с обязательными стажировками и проектными работами. Бакалавриат обычно длится 4 года и состоит из 240 кредитов.

Если вы планируете продолжить учёбу в магистратуре, исследовательские университеты вам подойдут больше, чем прикладные. Их программы ориентированы на развитие академических навыков и подготовку к научной карьере. Продолжительность обучения также отличается. В моём университет степень бакалавра можно получить за 3 года со 180 кредитами.
Академический год разделён на два семестра. Занятия проводятся пять дней в неделю, при этом количество лекционных занятий больше семинарских. У меня семинарские занятия проводятся два раза в неделю по три часа. Лекции записаны в онлайн формате и можно слушать их из дома, а потом отвечать по прослушанной теме в аудитории.

Студент вправе выбирать себе предметы, помимо обязательных, которые должны посещать все учащиеся. Обычно в первый год даётся на выбор два курса. На втором и третьем годах обучения можно уже брать дополнительные курсы, комбинировать направления между собой и параллельно проходить стажировку. В конце семестра студенты сдают экзамены или пишут исследовательские работы. Сейчас я готовлю со своим профессором две исследовательские работы по своему направлению и должна их сдать в конце мая. На каникулы студенты выходят два раза в год: зимой с ноября по январь и летом — на три месяца.
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Студенческая жизнь очень разнообразная. В первую очередь привлекает дружелюбная атмосфера. Для первокурсников проводится неделя знакомства, где все учащиеся должны представить свою страну и презентовать её другим студентам. Во время учёбы значительное внимание уделяется групповой работе и развитию навыков коммуникации в профессиональной среде.

В университетах есть спортивные секции, научные центры, лаборатории, учебные корпуса, библиотеки, где можно заниматься после пар. Студенты любят устраивать вечеринки, вместе отмечать праздники и организовывать поездки за город. Зимой многие ездят в горы и катаются на лыжах.
Ночные улицы Амстердама
Об образе жизни голландцев

Студентом в Нидерландах быть сложно и дорого. Месячные расходы могут составлять от 1000 до 2000 евро. Особенно затратным считается первый год. Так, после приезда всю неделю я бегала с документами. Прежде всего каждому иностранцу, приехавшему жить в Нидерланды, нужно зарегистрироваться и получить BSN, или личный идентификационный номер. Он необходим для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги, открыть счёт в банке, получать зарплату и страховку.

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Следующим этапом нужно оформить медицинскую страховку и получить разрешение на работу. Радует то, что здесь очень развит рынок труда для студентов. Иностранные учащиеся могут работать 16 часов в неделю или два полных дня. Поэтому уже через месяц после приезда я начала подрабатывать баристой в магазине кофе. Сейчас работаю менеджером в ресторане. Студенты обычно работают официантами, бариста и хостес. Платят прилично — за неделю можно заработать более 200 евро и оплатить, к примеру, аренду жилья.
Одна из самых больших проблем в Амстердаме — поиск жилья. Даже местные не всегда могут найти квартиру, а студентам тяжело вдвойне. Во-первых, потому что место в общежитии учащимся даётся всего на год. Потом вы должны арендовать квартиру или студию самостоятельно. Во-вторых, чтобы снять жильё студент должен предоставить доказательство того, что он трудоустроен и способен покрыть все расходы.
Я живу одна в общежитии вуза. Снимаю студию со своей кухней и ванной. Стоимость проживания составляет 565 евро в месяц. Это довольно дёшево для Амстердама, потому что обычно аренда начинается от 1000 евро. Сейчас активно ищу жильё вместе с подругой. Мой университет расположен в самом центре Амстердама, поэтому жить за городом неудобно, ведь на дорогу будет уходить около часа в одну сторону.
Велосипеды — главное средство передвижения в Нидерландах. Мне казалось, что это культурный стереотип, но спустя пару дней проживания я поняла, насколько местное население питает любовь к двухколёсному транспорту. Велосипедов здесь больше, чем людей. На дорогах велосипедисты имеют приоритет перед водителями автотранспорта и порой даже пешеходами. В основном это связано с ценами на общественный транспорт и бензин, спортивным образом жизни и бережным отношением к экологии.

По городу можно найти множество точек велопроката. Я арендую свой велосипед через сервис Swapfiets с ежемесячной оплатой в 18 евро. Можно недорого купить велосипед на «левых» сайтах, но имейте ввиду, что он скорее всего краденный. Здесь очень популярно воровать велосипеды, поэтому нужно быть осторожным и надёжно пристёгивать его.

Также важно парковаться только в разрешённых местах, иначе ночью за вашим велосипедом приедет специальная машина, увезёт его, а вам прилетит штраф. Вернуть свой транспорт будет стоить двадцать пять евро. Сделать это нужно как можно быстрее. Если в течение трёх недель за велосипедом не возвращается хозяин, его отправляют на переработку.
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Голландцы искренне заботятся об экологии. Здесь действует негласное правило: всё природное — оставлять природе. Есть специальные дни для сбора мусора, очистки водных каналов и посадки растений. В городе построено много зелёных парков с деревьями и скамейками, где можно отдохнуть и хорошо провести время.

Главное — не мусорить. Штраф за размещение мусора в неположенном месте здесь практически такой же, как и стоимость общежития в месяц. Если не донесёте его до урны или бака, на следующий день к вам постучится полицейский и выпишет штраф размером не менее 100 евро. Большая часть граждан очень законопослушная и тщательно следит за соблюдением всех правил и порядков. Поэтому незамеченным точно не останетесь.
У этой бдительности есть и хорошая сторона: Нидерланды считаются одной из самых безопасных стран мира. Преступность здесь находится на низком уровне, а полицейские всегда приветливы и готовы помочь. Местные жители также очень общительные.

Нидерланды — интернациональная страна. Её культура смешалась с традициями людей, переехавших сюда из-за границы. Благодаря этому вы запросто найдёте друзей из разных стран мира. Мой круг общения состоит в основном из таких же иностранных студентов.
Встреча с друзьями
В Амстердаме много разных пабов, ресторанов, кафе и других общественных заведений, где студенты могут встречаться. В тёплую погоду можно прокатиться по рекам и каналам на лодке, отдохнуть в местных парках или как здесь их принято называть «лесах».

Летом местные любят купаться и загорать на пляже. В зимнее время оживляется центр города, улицы празднично украшают и проводят ярмарки. Мне очень нравится северная часть Нидерландов с лодками и кораблями, выстроенными у побережья мельницами и домиками с видом на море. В будущем хочу найти хорошо оплачиваемую работу, чтобы путешествовать по Италии, Франции и Бельгии.
Жизнь за границей дала мне возможность понять, чего я хочу на самом деле. Оказавшись в чужой стране, очень сложно найти себя. Но со временем вы обрастаете знакомыми, познаёте здешнюю культуру, подтягиваете язык, путешествуете в ближние страны и всё больше окунаетесь в новую среду, а главное — учитесь самостоятельности и взрослеете. Вдали от всех своих близких вы в полной мере осознаёте, что всё зависит от вас в этой жизни. Это, пожалуй, самый большой урок, который я усвоила и продолжаю усваивать до сих пор. Думаю, одного года недостаточно, чтобы это полностью прочувствовать.
Круизный порт в Амстердаме
Всем, кто хочет учиться за границей, для начала советую подумать о том, насколько вы готовы к переезду и переменам в жизни, сможете ли взять на себя ответственность за всё, что будет происходить вокруг вас? Обучение за рубежом, в особенности первый год, становится испытанием, которое под силу выдержать не каждому. Не идеализируйте эту «мечту», розовые очки придётся снять уже через пару дней. Будьте готовы к тому, что вам придётся делать то, что раньше за вас делали родители: самостоятельно вести бюджет, арендовать жильё, оплачивать счета, решать бытовые вопросы и проблемы со здоровьем, а также учиться и скорее всего работать. Конечно, до конца предвидеть всё не получится, ведь вы столкнётесь с трудностями, но получите бесценный опыт, который безусловно пригодится вам в жизни.
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Карины Даулбаевой.
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