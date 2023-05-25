Как стать студентом университета Нидерландов
В 2022 году Карина Даулбаева поступила в один из самых популярных вузов Европы — Амстердамский университет, входящий в топ-50 лучших образовательных учреждений мира. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о переезде, студенческих расходах и образе жизни голландцев.
В 2022 году Карина Даулбаева поступила в один из самых популярных вузов Европы — Амстердамский университет, входящий в топ-50 лучших образовательных учреждений мира. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о переезде, студенческих расходах и образе жизни голландцев.
Гостем нового выпуска стала Карина Даулбаева. В 2022 году она поступила в Амстердамский университет (UvA) в Нидерландах. Сейчас учится на факультете «Медиа и коммуникации».
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