Государственное унитарное предприятие «Ташкентский метрополитен» и компания из Сингапура STIE 24 мая на узбекско-сингапурском бизнес-форуме в столице подписали соглашение по развитию метро Ташкента, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Форум состоялся в рамках государственного визита президента Сингапура Халимы Якуб.

Соглашение предусматривает оказание консультаций по проектированию, строительству новых линий и станций, развитию и модернизации инфраструктуры перевозок Ташкентского метро. Срок исполнения документа — 2023−2026 годы.

Согласно информации на сайте STIE, компания является «ведущим поставщиком решений для проектирования, строительства и технического обслуживания в Сингапуре и за его пределами». Существующая 20 лет, компания в том числе предлагает услуги интегрированного управления объектами и облачные решения.

Министерство экономики и финансов и Сингапурское предприятие по сотрудничеству (SCE) при агентстве Enterprise Singapore Министерства торговли и промышленности подписали соглашение о сотрудничестве по развитию предпринимательства, генерального планирования и «зелёной» экономики.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Wilmar International договорились о сотрудничестве по реализации проекта по созданию представительства и дистрибьюторского хаба на территории Узбекистана.

Wilmar — агропромышленная группа с производственными предприятиями и обширной дистрибьютерской сетью в ряде стран. Компания владеет и управляет несколькими заводами по производству пальмового масла, пищевых масел, является одним из крупнейших производителей пшеницы и риса, тростникового и свекловичного сахара, производит удобрения и другие продукты.

Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и международная сеть колледжей PSB Academy договорились о сотрудничестве по созданию современного сингапурского учебного заведения в Узбекистане.

Хокимият Ферганской области и Enercon Asia будут сотрудничать в области производства электроэнергии путём создания автономных электростанций и установки солнечных панелей для коммерческого использования на производственных мощностях в Ферганской области. Стороны уже обсуждали сотрудничество в марте этого года, во время визита президента Шавката Мирзиёева в Сингапур было подписано соглашение о строительстве фотоэлектрической электростанции мощностью 100 МВт стоимостью 100 млн долларов с Enercon Asia.

Для реализации этого проекта планируется установить солнечные панели на 723,7 тысячи кв. м крыш 28 крупных предприятий Ташкента для производства 175 млн кВт·ч электроэнергии в год при годовой потребности в электроэнергии этих 28 предприятий в 211 млн кВт·ч.

В Ферганской области также намечается создание СП по производству сборных железобетонных конструкций с Robin Village, которая является одним из ведущих производителей железобетонных и сборных конструкций в Сингапуре.

Ранее мы сообщали, что сингапурская Changi Airports International поможет разработать технико-экономическое обоснование строительства нового аэропорта Ташкента, а также займётся консультированием для оптимизации работы действующего аэропорта.