В центре Ташкента на пересечении улиц Шарафа Рашидова и Навои начата реконструкция одного из самых знаковых зданий столицы — бизнес-центра «Пойтахт». В прошлом году комплекс с обязательством реконструкции приватизировала компания Quadro IH DMCC из ОАЭ.

Здание имеет интересную историю. Его начали строить в конце 1970-х как Информационно вычислительный центр Государственного планового комитета Совета министров Узбекской ССР (Госплана УзССР). Проект института УзНИП градостроительства, архитектор — Ричард Блезэ и другие.

Фото: В. П. Насенников / pastvu.com / Tashkent Retrospective.

Как пишет проект Tashkent Retrospective, «в этом здании без окон должны были разместиться советские компьютеры системы ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин), которые имели немалые габариты. Все помещения были специально спроектированы под вычислительный центр».

«Но уже в конце 80-х технологии настолько ушли вперёд, что несколько персональных компьютеров заменили бы весь этот вычислительный центр. Ввиду этого строительство было заморожено. Здание нуждалось в капитальной реконструкции. Что и было сделано, но спустя 25 лет, в годы независимости. Теперь на этом месте — бизнес-центр „Пойтахт“, был открыт в 2010 году», — отмечает проект.

Фото: Рашит Загидуллин / Tashkent Retrospective.

Грозное здание, покрытое мрамором, больше двух десятилетий высилось в самом центре столицы. Затем с него была снята облицовка, и долгое время был виден только металлический каркас.

Фото: «Письма о Ташкенте».

В начале 2000-х здание открыли как бизнес-центр.

Домиан Барма / «Письма о Ташкенте» (2005).

До начала реконструкции здание освободили все арендаторы. К настоящему времени в нём демонтированы почти все окна и начат ремонт на этажах.

Луиза Махмудова / НИА «Туркистон-пресс» (2015).

Как здание выглядит в эти дни — на фотографиях ниже.



