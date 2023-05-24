Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана опровергло сообщения о том, что в школах на мероприятиях последнего звонка 25 мая запретили танцевать вальс.

В пресс-службе министерства на запрос «Газеты.uz» заявили, что такой запрет в школы не направлялся. При этом в министерстве отметили, что школы могут сами решать, по какому сценарию проходит мероприятие.

О запрете на вальс в одной из школ Ташкента в среду написал проект NeMolchi.uz. В каком районе находится школа, неизвестно.

«Вальс запретили, сказали, что ничего не надо, районо рекомендовало», — сообщил источник, отметив, что дети больше месяца репетировали в одной из школ Мирабадского района.

В другой школе в этом же районе директор сказала, что дети долго готовились, репетировали, приглашали хореографа, и надо просто переделать танец.

«Были элементы, где девочки закручиваются в сторону мальчиков и потом на руки им ложатся спиной — убрали. Там, где мальчики поднимали девочек и кружили, тоже убрали», — сообщила одна из родительниц.

«Директор сказала: „Мы не можем игнорировать рекомендации, но ваш труд и старания я очень ценю, давайте пойдём на компромисс“. Дети, естественно, согласились», — отметила она.

На днях МДШО публиковало стандартные рекомендации о проведении «последнего звонка» в государственных школах. В них, в частности, говорится о запрете на сбор денежных средств и вручение подарков учителям, а также проведения дополнительных торжественных мероприятий и поездок на автомобилях.

«Последний звонок» в этом году пройдёт под девизом «Цените знания, стремитесь к знаниям!» В церемонии должны участвовать только учащиеся 1-, 4-, 9- и 11-х классов. Должны быть обеспечены меры пожарной и технической безопасности.

На мероприятии по традиции будут награждены отличившиеся учащиеся, а также педагоги и родители. Могут присутствовать родители, выпускники прошлых лет, представители махалли и партнёрских организаций.

В 2019 году тогдашнее Министерство народного образования заявляло, что в его полномочия не входит ограничение прав выпускников на празднование «последнего звонка».

