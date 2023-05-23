Транспортные и логистические компании Китая организуют совместные предприятия и создадут логистические центры в Узбекистане. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил министр транспорта Илхом Махкамов.

Кроме того, китайской стороной совместно с компанией «Узжелдорконтейнер» при «Узбекистон темир йуллари» планируется создание совместного предприятия, а также организация контейнерных перевозок.

Напомним, по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине 18 мая был подписан 41 документ, в том числе соглашения о создании мультимодального логистического центра и об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе компании «Узбекистон темир йуллари».

Илхом Махкамов также сообщил о завершении разработки технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай».