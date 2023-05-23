Две компании в Узбекистане стали участниками cash-out-эксперимента, в рамках которого держатели карт смогут обналичивать деньги не только в банкоматах, но и при покупке товаров на кассе магазина или других пунктах услуг.

Сервис широко распространён во многих странах уже несколько десятилетий. В Узбекистане он внедряется впервые.

Первым участником эксперимента стала сеть супермаркетов Korzinka (ООО Anglesey Food). Пока возможность снимать деньги в кассе супермаркета есть только в филиале Shedevr в Ташкенте. Минимальная сумма снятия наличных по одной банковской карте при совершении покупки в супермаркете установлена в размере 50 тысяч сумов, а дневной лимит — 300 тысяч сумов. Размер комиссии составляет 1%.

Эта услуга предоставляется при условии, что держатель карты приобретает в этом магазине какие-либо товары. Наличные выдаются в пределах однодневной наличной денежной выручки магазина. Услугой пока могут воспользоваться держатели карт Humo, снятие наличных через карты Uzcard обещают в ближайшее время.

Эксперимент Korzinka в рамках «регуляторной песочницы» Центрального банка (в его рамках предприниматели могут испытывать результаты интеллектуальной деятельности в контролируемой среде) продлится до 1 ноября 2023 года.

Вторым участником эксперимента стала платёжная система Paynet (ООО Uzpaynet). Испытания продлятся с 1 июня по 1 декабря. Пока неизвестно, в каких пунктах можно будет обналичить деньги.