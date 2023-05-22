С 25 мая UzAuto Motors открывает контрактацию на расширенную линейку комплектаций Chevrolet Tracker и Onix, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Помимо предыдущих комплектаций этих автомобилей, к контрактации будут доступны новые модификации моделей — Plus и Redline. При этом стоимость предыдущих комплектаций, открытых к контрактации, остаётся прежней, заверили в компании.

Обновлённые комплектации Premier Plus и Redline, как и предыдущие, будут созданы на заводе UzAuto Motors в Асаке на базе полного цикла производства, включающего в себя сварку кузова, окраску и сборку.

Производство налажено на платформе GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), созданной в результате модернизации производственных линий Асакинского автозавода, завода по производству двигателей «UzAuto Motors Powertrain» и предприятий локализации на сумму 620 млн долларов.

В целом, к контрактации будут доступны следующие модели:

Chevrolet Tracker

LS

LS Plus

LTZ

LTZ Plus

Premier

Premier Plus

Redline

Chevrolet Onix

Premier 1

Premier 2

Premier 2 Plus

Redline

Комплектации Plus также будут оснащены «тёплыми» опциями руля, всех сидений (включая спинку), боковых зеркал, лобового стекла, а также тонировкой заднего и задних боковых стёкол, защитой картера и другими дополнениями, которые будут присутствовать и в Chevrolet Onix в комплектации Plus, отметили в компании.