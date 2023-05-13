В Гиждуванском районе задержаны трое мужчин, подозреваемых в понуждении женщины к половой связи, сообщила пресс-служба УВД Бухарской области.

Ранее в интернете появилось видео о данном инциденте. УВД области установило, что это произошло днём 30 марта. Житель махалли «Сармижон» Д. Б. (1994 г. р.) вместе с четырьмя другими мужчинами отвёз знакомую С. Г. (1991) в пустынное место и вступил с ней в половую связь против её воли. Его приятель записал происходившее на видео, после чего, шантажируя женщину этим видео, с ней вступили в половую связь трое других мужчин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса (понуждение лица к половому сношению лицом, в отношении которого потерпевший находился в служебной, материальной или иной зависимости, повлёкшее тяжкие последствия).