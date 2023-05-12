И. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков, прокурор столицы Эркин Юлдашев, начальник ГУВД Азиз Ташпулатов и начальник налогового управления Юнусжон Насимджанов (руководители т. н. «четырёх секторов») опубликовали совместное обращение к родителям города.

В нём говорится, что в Узбекистане под руководством президента ведётся системная работа по образованию молодых людей, привлечению их к предпринимательству, содержательному проведению ими свободного времени, чтобы они состоялись в жизни.

«В то же время основной опорой в том, чтобы каждый молодой гражданин нашёл своё место в обществе, считаются непосредственно родители», — отмечается в обращении.

«В нынешнее стремительное и полное опасностей время крайне важно формирование в семье высокодуховной атмосферы, и роль родителей и махалли в том, чтобы семья жила в мире и согласии, а дети были счастливыми, неоценима», — подчёркивается в обращении.

«Уделяете ли вы хотя бы 10 минут каждый день образованию и воспитанию вашего ребёнка? Бывают ли у вас душевные беседы?» — спрашивают руководители города.

«Чтобы ваш ребёнок вырос всесторонне развитым человеком и стал прочной опорой семьи, общества и государства, крайне важно внимание ваше и всех нас. Мы верим, что ваш ребёнок станет важным человеком для общества и государства. В этом отношении мы всегда поддержим вас в исполнении своей родительской задачи», — говорится в обращении.

«Если вам в будущем понадобится помощь, мы с вами вместе», — заверили авторы обращения и указали номера телефонов, по которым могут обращаться родители:

Общественный совет хокимията Ташкента — 71−210−01−29;

Прокуратура Ташкента — 71−202−07−24 (5514);

ГУВД Ташкента — 71−233−71−47 (1002)

Налоговое управление Ташкента — 78−140−32−03;

Городское управление Агентства по делам молодёжи — 71−207−18−30.



