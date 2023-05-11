7 мая около 23:30 в Узунском районе Сурхандарьинской области автомобиль Lacetti упал с обрыва, в результате один человек погиб на месте, второй — в больнице. Об этом сообщила пресс-служба УБДД УВД области (видео).





Авария произошла на 51-м километре автодороги 4К-620, когда машина ехала со стороны Денау. Из-за неосторожности водителя машина вылетела с дороги и сорвалась вниз. На опубликованных снимках видно, что машина пострадала настолько, что её невозможно восстановить.





В УБДД заявили, что на дороге достаточно знаков, а на опасных участках имеются бетонные блоки, однако на кадрах видео видно, что дорога очень опасная.





На месте происшествия провели обсуждение с местными жителями и должностными лицами, которым поручено не допускать подобных ДТП в будущем, говорится в сообщении.