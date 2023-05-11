Уголовное дело об изнасиловании и убийстве в январе 12-летней девочки в Янгихаётском районе Ташкента вместе с обвинительным заключением передано в суд. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

«Газета.uz» писала, что в убийстве подозревается 29-летний мужчина, который прошлым летом делал ремонт в доме, где жила девочка.

После резонансного события хокимият Янгихаётского района заявил, что пустырь, где было найдено тело девочки, будет благоустроен.