УВД Кашкадарьинской области ведёт служебную проверку в отношении сотрудников ОВД Камашинского района, задержавших парня с лентой цветов флага Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что представление о проведении проверки ранее внесла районная прокуратура.

5 мая на рынке Чим в Камашинском районе инспекторы профилактики задержали парня, отказавшегося снимать ленту с надписью «Выпускник». Сотрудники ОВД заявили, что согласно закону о государственном флаге его ношение таким образом считается неуважением к нему.

На распространившемся в интернете видео видно, как сотрудники вырывают у парня телефон и держат его за руки. После задержания с ним провели «профилактическую беседу», после чего составили протокол об административном правонарушении для направления в районный суд по уголовным делам.

7 мая Генпрокуратура сообщила, что «незаконное решение» в отношении молодого человека было отменено.

«Незаконное административное решение было отменено до рассмотрения на заседании суда», — уточняется в последнем сообщении надзорного ведомства.

Накануне Общенациональное движение «Юксалиш» призвало раскрыть детали ситуации: «Какая оценка дана действиям сотрудников ОВД за их незаконные требования и суда, принявшего незаконное решение?» — спросил глава движения Бобур Бекмуродов.