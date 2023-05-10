Французская компания Montagne et Neige Développement (MND) подписала контракт на строительство объектов всесезонного курорта «Чимган» в Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Узбекистана.





Подписание документов состоялось 5 мая в ходе заседания межправительственной комиссии в Ташкенте. В марте MDN стала победителем тендера, объявленного проектным офисом по строительству и эксплуатации международного всесезонного курорта «Бельдерсай — Чимган — Нанай» в рамках реализации проекта c участием Казначейства Франции «Строительство туристической зоны Чимган».

Проектом предусмотрено построить промежуточную канатную дорогу гондольного типа на 10 человек (максимальная мощность — 2000 чел./час), которая будет подниматься на высоту 2515 м. Кроме того, намечено соорудить главную канатную дорогу маятникового типа на 80 человек (максимальная мощность — 800 чел./час), которая будет поднимать посетителей на высоту 3309 м и станет самой высокой точкой в странах Центральной Азии, где есть подобные объекты, говорится в сообщении.





Проект также предусматривает организацию более 20 видов зимних и летних аттракционов: XXL Zip line, Alpine Coaster, Adventure Tower, Tubing, Via Ferrata, обустройство 11 лыжных трасс с различными уровнями сложности общей протяжённостью более 20 км, строительство гостиничных комплексов и коттеджей на 6000 туристических мест.

Как сообщает Spot, стоимость всех работ оценивается в 100 млн евро. По их окончании комплекс сможет принимать до 3,1 миллиона местных и иностранных туристов ежегодно.

Ожидается, что участки под строительство коттеджей и гостиниц выставят на продажу через E-auksion. MND в марте сообщала, что рассчитывает завершить строительство за три года.

Планы по созданию в Босталыкском районе Ташкентской области международного всесезонного курорта «Бельдерсай — Чимган — Нанай» по проекту консорциума французских компаний разрабатываются с 2018 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 480 млн долларов, в том числе прямые инвестиции — 280 млн долларов.