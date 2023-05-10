Глава Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов призвал государственные органы раскрыть подробную информацию о ситуации в Кашкадарьинской области, где задержали парня с лентой цветов флага Узбекистана, но после вмешательства Генеральной прокуратуры дело закрыли.

В публикации в своём Telegram-канале руководитель движения отметил, что с отменой незаконного решения органа внутренних дел о привлечении парня к ответственности была установлена справедливость.

«Однако нераскрытым остаётся вопрос, какая оценка дана действиям сотрудников ОВД, предъявившим незаконные требования гражданину, оформившим необходимые документы и отправившим их в суд для его привлечения к ответственности, а также суда, принявшего незаконное решение», — заявил Бобур Бекмуродов.

«Другими словами, справедливость восторжествовала, но насколько полно было обеспечено верховенство закона?» — спросил он.

Глава движения напомнил, что 8 мая на встрече с руководителями палат парламента, судебной и исполнительной властей и партий президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость принятия справедливых решений во всех случаях без исключения, отдельно указав на то, что это должно стать правилом жизни для должностных лиц.

В Конституции в новой редакции, которую процитировал президент, говорится, что «все противоречия и неясности в законодательстве, возникающие во взаимоотношениях человека с государственными органами, толкуются в пользу человека».

«Принимая во внимание обращения широкой общественности и членов движения „Юксалиш“, считаем, что соответствующие ведомства должны предоставить подробную информацию по данному вопросу», — подчеркнул Бобур Бекмуродов.