В течение рабочей недели по территории Узбекистана ожидается преобладание малооблачной и сухой погоды, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и середине недели ночью будет в пределах +13…+18 градусов, днём — +30…+35, по югу и пустынной зоне — +36…+38 градусов. Это на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений на этот период мая.

В пятницу,12 мая, на территорию страны произойдёт вынос относительно влажного воздуха с районов Туркменистана. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха понизится до +27…+32 градусов.

8−9 мая — по северу, 11−12 мая — местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

По предгорным и горным районам локальные грозовые дожди возможны 8 и 11−12 мая.

В Ташкенте с понедельника по четверг будет малооблачно, без осадков. Температура будет постепенно повышаться от +25…+27 градусов до +32…+34 градусов в среду и четверг.

12 мая возможен кратковременный дождь, гроза. Дневная температура незначительно снизится.