Центральная избирательная комиссия начала подготовку к досрочным выборам президента Узбекистана, которые пройдут 9 июля.

10 мая в 11:00 состоится заседание ЦИК, где будут рассмотрены вопросы об объявлении начала избирательной кампании и установлении сроков мероприятий по подготовке и проведению выборов.

Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров первым среди руководителей партий отреагировал на сообщение о досрочных выборах президента, заявил, что поддерживает это решение. «В соответствии с уставом партии мы приступим к консультациям для коллегиального решения в установленном порядке» — заявил он.

О проведении досрочных выборов президент Шавкат Мирзиёев объявил 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти. Нынешний срок полномочий президента должен был истечь в 2026 году.

В октябре 2021 года по итогам выборов президента Шавкат Мирзиёев был переизбран на второй срок, получив 80,1% голосов избирателей. Максуда Варисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кадиров от «Миллий тикланиш» — 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии — 4,1%, Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» — 3,4%.

Кандидаты в президенты и депутаты в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями. В стране зарегистрировано пять партий. Возможность выдвижения кандидатов инициативными группами избирателей была исключена из законодательства в июле 2009 года (БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов президента 2016 года называло невозможность самостоятельного выдвижения независимых кандидатов минусом выборного законодательства Узбекистана).