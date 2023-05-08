В первый день чемпионата мира по дзюдо в Дохе (Катар) спортсмен из Узбекистана Дилшодбек Баратов завоевал серебряную медаль и записал в свой актив рейтинговые очки на пути к Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Золото в этом поединке взял испанец Франсиско Гарригос, третью ступень пьедестала разделили грузинский спортсмен Георгий Сардалашвили и Ли Ха Рим из Южной Кореи.

Во второй чемпионата мужчины будут соревноваться в весовой категории до 66 кг, а женщины — до 52 кг. В этот день за медали будут бороться четыре спортсмена из Узбекистана: