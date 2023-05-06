Вопросы популяризации футбола в Узбекистане и совместного проведения крупных мероприятий были рассмотрены на встрече президента Шавката Мирзиёева с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Ташкенте 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече говорилось о подготовке и проведении мировых спортивных мероприятий и первенств в Узбекистане, расширении технического содействия в подготовке национальной сборной, развитии инфраструктуры и наращивании потенциала Футбольной ассоциации Узбекистана, а также разработке механизма селекции талантливых футболистов.





Руководитель ФИФА поздравил президента Узбекистана с недавней победой молодёжной национальной сборной на Кубке Азии.

В рамках сотрудничества Футбольной ассоциации Узбекистана и ФИФА осуществляются мероприятия по созданию современного футбольного кластера в стране.

На встрече Джанни Инфантино подарил Шавкату Мирзиёеву именную футболку с номером 24 (24 июля — день рождения президента).

До Узбекистана глава ФИФА посетил Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан, где также встречался с президентами.