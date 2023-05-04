С 5 по 12 мая в Ташкенте пройдёт международный фестиваль анимации в Центральной Азии TIAF (Tashkent International Animation Forum). Об этом «Газете.uz» сообщили организаторы двухмесячного фестиваля MOC FEST.
В этом году фестиваль анимации пройдёт во второй раз, главный фокус — Центральная Азия и Азия в целом. Организаторы расширили конкурсные показы, добавив в качестве одного из направлений танцевальные фильмы.
Намечены конкурсные показы, тематические подборки, образовательные лекции, мастер-классы по анимации, пластике и хореографии, яркие пластические перформансы.
Вход на мероприятия свободный, необходима только регистрация на сайте. Вход на мастер-классы платный.
5 мая — открытие мероприятия в Узбекском национальном театре кукол и конкурсная программа «Hot Asian Night".
6 мая — воркшоп по созданию коллажей от Юлии Дробовой, конкурсные программы «Silence Is Gold" и «Flower of Cotton".
7 мая — занятия по созданию коллажей от Юлии Дробовой, воркшоп «Человек-кукла» от Маши Гольм. Конкурсные программы «Youth Heroes" и «Silence Is Gold", кураторская программа «Blood Crazy Sea".
8 мая — воркшоп по коллажам от Юлии Дробовой, конкурсные программы «Step By Step", «Asian Crossroads" и кураторская программа «To the Moon and Back".
9 мая — конкурсные программы «Flower of Cotton" и «ANIMADOC".
10 мая — воркшоп по социальной хореографии от Екатерины Дзвоник, конкурсная программа «Home Sweet Home», кураторская программа «NOT NORMAL».
11 мая — перформансы «Корова» от Маши Гольм (Казахстан) и «Первый человек» от Алексея Вензоса (Узбекистан).
12 мая — закрытие TIAF и церемонии награждения.