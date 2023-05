С 5 по 12 мая в Ташкенте пройдёт международный фестиваль анимации в Центральной Азии TIAF (Tashkent International Animation Forum). Об этом «Газете.uz» сообщили организаторы двухмесячного фестиваля MOC FEST.

В этом году фестиваль анимации пройдёт во второй раз, главный фокус — Центральная Азия и Азия в целом. Организаторы расширили конкурсные показы, добавив в качестве одного из направлений танцевальные фильмы.

Намечены конкурсные показы, тематические подборки, образовательные лекции, мастер-классы по анимации, пластике и хореографии, яркие пластические перформансы.

Вход на мероприятия свободный, необходима только регистрация на сайте. Вход на мастер-классы платный.

5 мая — открытие мероприятия в Узбекском национальном театре кукол и конкурсная программа «‎Hot Asian Night"‎.

6 мая — воркшоп по созданию коллажей от Юлии Дробовой, конкурсные программы «‎Silence Is Gold"‎ и «‎Flower of Cotton"‎.

7 мая — занятия по созданию коллажей от Юлии Дробовой, воркшоп «‎Человек-кукла» от Маши Гольм. Конкурсные программы «‎Youth Heroes"‎ и «‎Silence Is Gold"‎, кураторская программа «‎Blood Crazy Sea"‎.

8 мая — воркшоп по коллажам от Юлии Дробовой, конкурсные программы «‎Step By Step"‎, «‎Asian Crossroads"‎ и кураторская программа «‎To the Moon and Back"‎.

9 мая — конкурсные программы «‎Flower of Cotton"‎ и «‎ANIMADOC"‎.

10 мая — воркшоп по социальной хореографии от Екатерины Дзвоник, конкурсная программа «Home Sweet Home», кураторская программа «NOT NORMAL».

11 мая — перформансы «Корова» от Маши Гольм (Казахстан) и «Первый человек» от Алексея Вензоса (Узбекистан).

12 мая — закрытие TIAF и церемонии награждения.