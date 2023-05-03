Поздним вечером 25 апреля 20-летняя женщина с полуторагодовалым ребёнком бросилась в канал Бозсу в Юнусабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Один из сотрудников ППС, патрулировавший на этом участке, сразу бросился в воду и в первую очередь вытащил из воды ребёнка и передал своему напарнику, а потом женщину. Они оказали матери и ребёнку первую медицинскую помощь на месте, а затем отвезли их в ближайшую больницу.

«Во время патрулирования нашего участка в парке я увидел, как девушка с ребёнком подошла к воде и, не посмотрев по сторонам, вместе с ребёнком бросилась в воду. Я сразу же бросился в воду, вытащил сначала ребёнка, передал напарнику, потом — девушку. После мы их отвезли в 7 клиническую больницу. Сейчас с ними всё хорошо. Здесь очень опасное течение, и всё могло закончиться плохо», — рассказал мужчина.





«Мы живём в этой махалле и очень хорошо знаем, что здесь очень опасное течение и может затянуть человека под воду. Даже купаться здесь опасно, мы с детства об этом знаем. А тем более вытащить тонущего человека, который тоже тащит тебя под воду, и ещё с ребёнком. Это очень непросто», — поделились мнением местные жители.

Жительница Бухарской области Мохларойим, 2003 года рождения, решилась на такой поступок из-за того, что её бросил сожитель и она оказалась в сложной жизненной ситуации.

«Мне было очень плохо, совсем не хотелось жить, поэтому я совершила такой поступок. Ребёнок — это всё, что у меня есть, и оставлять его я не хотела. А сейчас я очень жалею, что так поступила. Спасибо сотрудникам, которые спасли моего ребёнка», — сказала Мохларойим.

Врач-психиатр, осматривавший женщину, сказал, что состояние у неё было «психологически шоковое, но соматически было всё нормально».

«Принято было решение вызвать психиатрическую помощь, то есть мы приехали, по факту оказали психологическую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает, ни ребёнку ни матери. так что всё нормально, дальше будем оказывать психологическую и психиатрическую помощь», — рассказал врач.

Ребёнка временно передали в Дом малютки до выяснения всех обстоятельств.