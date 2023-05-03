Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 3 мая одобрил закон о поправках, расширяющих полномочия Национальной гвардии. Изменения вступят в силу после подписания президентом.

На заседании (видео) председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов сообщил, что на Нацгвардию возложены такие задачи, как профилактика правонарушений, охрана государственных объектов и имущества физических и юридических лиц, охрана общественного порядка, патрулирование общественных мест.

Вместе с тем для полноценного исполнения данных задач и своевременного принятия мер в отношении выявленных правонарушений во время несения службы возникает необходимость предоставления Нацгвардии некоторых полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях и рассмотрению дел об административных правонарушениях, сказал он.

В 2022 году Национальная гвардия изъяла 44 единиц незаконно хранившегося пневматического и охотничьего оружия, а также 3202 патрона.

Поскольку военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии не уполномочены вести дела (составлять протоколы) по этим административным правонарушениям, собранные документы по вышеупомянутым случаям направлялись для разрешения в другие правоохранительные органы, что, в свою очередь, «приводило к излишнему документообороту и, самое главное, доставляло много хлопот гражданам», заявил Кутбидин Бурханов.

Согласно поправкам, Нацгвардии предоставляются полномочия по рассмотрению дел, составлению и направлению для рассмотрения в суд протоколов по таким статьям Кодекса об административной ответственности, как:

61 (мелкое хищение);

183 (мелкое хулиганство);

184−2 (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания);

184−3 (изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду);

185 (стрельба из огнестрельного оружия с нарушением установленного порядка);

185−1 (незаконный оборот пиротехнических изделий, за исключением правонарушений, связанных с нарушением таможенного законодательства)

185−2 (ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия);

185−3 (незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещён на территории Узбекистана);

186 (изготовление с целью сбыта или сбыт гражданами крепких спиртных напитков домашней выработки);

часть 2 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания)

188−1 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения);

188−3 (попрошайничество);

189 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции);

189−1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости);

191 (азартные и другие основанные на риске игры);

194−1 (невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии);

195−1 (противодействие выполнению служебного долга военнослужащими (сотрудниками) Национальной гвардии);

196 (непринятие мер по выполнению письменных представлений Национальной гвардии и органов внутренних дел по устранению причин и условий правонарушений — в части, относящейся к Нацгвардии)

210−1 (нарушение пропускного режима на особо важных и категорированных объектах или невыполнение обязанностей по обеспечению их охраны).

Отметим, что в первоначальном проекте закона Нацгвардии также планировалось разрешить оформлять протоколы по статье 190 КоАО (занятие проституцией), однако эта статья не вошла в финальный вариант документа.

Кроме того, в ведение Нацгвардии переходят дела о правонарушениях по следующим статьям Кодекса об административной ответственности, по которым ведомство может само налагать штрафы (без суда):

часть 1 статьи 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах);

статья 188 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение);

статья 188−2 (допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений (досуга) в ночное время);

статья 192 (нарушение требований по борьбе с бытовым шумом).

Для обеспечения законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях и предупреждения необоснованного привлечения к ответственности рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде штрафа от имени органов Национальной гвардии вправе:

начальник Управления организации охраны общественного порядка Нацгвардии, его заместитель и начальники отделов;

начальник Управления координации дознания и его заместитель;

начальники управлений по Каракалпакстану, областям и Ташкенту, их заместители и начальники отделов дознания;

начальник Главного управления охраны и его заместители;

начальник Управления по охране объектов государственных органов Главного управления охраны и его заместители;

начальники управлений охраны Каракалпакстана, областей и Ташкента, районных (городских) отделов Главного управления охраны и их заместители.

Кутбидин Бурханов. Фото: Сенат.

Вместе с тем, в связи с внесением вышеуказанных изменений в Кодекс об административной ответственности органам Национальной гвардии по делам о нарушениях, посягающих на общественный порядок, предоставляется право на административное задержание лиц, совершивших правонарушения. Если раньше сотрудники Нацгвардии могли провести административное задержание по 6 статьям КоАО (54, 61, 185−1, 194−1, 195−1, 198), то теперь — по 20 (54, 61, 183, 184−2, 184−3, 185, 185−1, 185−2, 185−3, 186, 187, 188, 188−3, 189, 189−1, 191, 192, 194−1, 195−1, 198).

Сенатор Арзикул Соатов поинтересовался, не повлияют ли новые полномочия на основные задачи сотрудников Нацгвардии по обеспечению общественного порядка. Он также спросил, как Нацгвария будет сотрудничать с Министерством внутренних дел по вопросам обеспечения общественного порядка.

Первый заместитель командующего Национальной гвардией Инамжон Ибрагимов заявил, что, согласно Концепции общественной безопасности, за подразделениями Нацгвардией закреплены обязанности по охране общественного порядка в ходе проведения массовых мероприятий, а также в парках, скверах и на рынках в Каракалпакстане, областных центрах и Ташкенте. Эту задачу они выполняют независимо от сотрудников ОВД,

Кроме того, по его словам, есть также другие подразделения, которые, помимо охраны общественного порядка, выполняют и другие задачи.

Что касается совместной работы с МВД, то сотрудники двух ведомств совместно охраняют общественный порядок на массовых и спортивных мероприятиях.

Инамжон Ибрагимов отметил, что административный протокол будет оформляться в служебных помещениях, выделенных сотрудникам Нацгвардии на патрулируемой территории, а также служебных кабинетах сотрудников ОВД.

По статье 288 КоАО административное задержание может длиться не более 3 часов, кроме исключительных случаев с особой необходимостью, определённых законодательными актами.

Первый замглавы Нацгвардии заявил, что со стороны населения в 2022 году не было заявлений и претензий к военнослужащим ведомства.

Председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что новые полномочия, данные органам Национальной гвардии, налагают на них и большую ответственность.

«В практике правоприменения должны быть созданы все необходимые условия для полного обеспечения прав человека, предотвращения необоснованных и неправомерных действий путём злоупотребления полномочиями, регулярного повышения потенциала личного состава», — заявила она.

Стоит отметить, что депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли законопроект в первом чтении в апреле 2022 года.