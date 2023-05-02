Температура в мае продолжает повышаться. По климатическим характеристикам (средние значения за многолетний период) май обычно бывает тёплым, в среднем на 4−6 градусов теплее, чем апрель, сообщил Узгидромет.

Средняя дневная температура по большей части территории Узбекистана в первой половине месяца составляет +24…+27 градусов, а во второй половине — +28…+31. В мае бывают и по-летнему жаркие дни — до +35…+37 градусов.

Абсолютные максимумы майской температуры за все годы метеорологических наблюдений составляют +39…+41 градус, по северу, югу и пустынной зоне местами — +43…+45.

Однако очень редко, но бывают в мае дни с понижением дневной температуры до +13…+18 градусов. А в начале мая 1989 года по большей части территории страны в ночные часы отмечались заморозки. Это были самые поздние заморозки за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане.

Май — достаточно осадочный месяц. Месячная норма осадков в мае примерно на треть меньше, чем в марте и апреле. Дожди в мае чаще всего носят кратковременный характер и почти всегда сопровождаются грозами.

В этом году май начнётся с сухой и тёплой погоды. В течение недели месяца температура воздуха незначительно понизится и в дневные часы будет в пределах +23…+28 градусов, а в самом конце декады начнёт повышаться. В дальнейшем до конца мая ожидается колебание температуры ночью от +10…+13 градусов до +17…+20, днём от +22…+25 градусов до +32…+35.

С 1 мая по 10 мая ожидается преобладание погоды без осадков, лишь 4 мая по северо-западным областям, 6−7 мая по остальной территории Узбекистана местами возможны кратковременные грозовые дожди, преимущественно небольшой интенсивности. В целом, осадков в мае прогнозируется меньше, местами около нормы.

Нередко в мае отмечаются сильные ливневые дожди, когда за несколько часов выпадает до половины и больше месячной нормы осадков.

Так, в Ташкенте максимальное количество осадков за сутки составляет 50 мм, при месячной норме 41 мм, а в предгорных и горных районах Ташкентской области в отдельные годы в мае отмечались мощнейшие ливни с количеством осадков 90−120 мм за сутки. Чаще всего такие дожди носят локальный характер и даже в пределах одного города имеют самую разную интенсивность.

Особенно опасно, когда сильные ливни проходят в предгорных и горных районах — они могут вызвать формирование селей.