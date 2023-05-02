В Каракульском районе Бухарской области женщина принуждала к вступлению в половую связь с мужчинами сестрёнку своего мужа 2009 года рождения. Об этом изданию Xabar.uz сообщила сама пострадавшая.

Как пишет издание, мать девочки М. Б. скончалась в мае 2021 года, после чего она должна была жить со старшим братом. Но так как тот уехал на заработки в Россию, девочку взял к себе жить другой брат и его жена.

«Мой брат Б. взял меня под свою опеку. Он каждый день на работе. Утром уходит, вечером возвращается. Я жила с его женой в общежитии в Каракульском районе. Она постоянно придиралась ко мне, била, материла, даже сломала мне палец. Не разрешала мне ходить в школу, часто обижала. Плохо говорила обо мне брату, брат её слушал и тоже меня бил, материл», — рассказала девочка в беседе с изданием.

Через месяц-два из России вернулся старший брат девочки Б., и опекунство над сестрёнкой передали ему.

«Мы с братом были очень этому рады. Брат Ш. и его жена были очень добры ко мне. Я жила с ними 9 месяцев. В это время между двумя братьями произошёл конфликт из-за меня. Брат Б. шустрый, однажды в России он сидел в тюрьме. Мне кажется, он не побоится убить человека. Вот почему я сказала, что буду жить с ним опять. Брат Ш. удивился и даже обиделся на меня. Но если бы я этого не сделала, он навредил бы моему старшему брату. Потому что алименты отец платит только мне. В этом была заинтересована жена брата Б. После этого начались мои чёрные дни».

6 сентября 2022 года жена брата Б. позвала её на улицу и затащила в машину 29-летнего мужчины. Мужчина отвёз её в гостиницу в центре района. Несмотря на сопротивление девочки, 29-летний Н. применил к ней силу, бил, пинал до потери сознания, после чего изнасиловал.

«Не знаю, сколько времени прошло, я пришла в себя в очень тяжёлом состоянии. Я плакала, говорила, что расскажу про него, что его действия не останутся безнаказанными. А он сказал: „Будешь жаловаться, сама будешь страдать. Мне всё равно, делай, что хочешь. Жена твоего брата отдала тебя мне в счёт долга“», — рассказала пострадавшая.

Девочка сказала, что никому об этом не рассказывала, так как боялась жены брата и того, что старший брат убьёт невестку, если узнает об этом.

Однако 27 февраля 2023 года насилие произошло вновь. Жена брата попросила девочку пойти с ней в 23:00 на вечерний «дешёвый» базар. Когда они пришли, женщина затолкала подопечную в машину, где было четверо мужчин.

Они привезли девочку в какое-то заброшенное здание. Хотя она попыталась сопротивляться, трое мужчин, кроме водителя, избили её и изнасиловали. Жена брата отдала им девочку в обмен на свой долг в размере 300 долларов.

Брат Ш. узнал о случившемся на следующий день и подал заявление в правоохранительные органы.

Пресс-служба УВД Бухарской области сообщила о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 118 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.

«На данный момент три человека, подозреваемых в том, что они увезли девушку и надругались над ней, а также водитель, задержаны и содержатся в СИЗО. В качестве подозреваемых по делу проходят ещё несколько человек. В рамках уголовного дела были назначены медицинская, биологическая, психологическая, компьютерно-техническая и ДНК-экспертизы. Все процессы осуществляются в соответствии с законодательством. По окончании следствия виновные понесут наказание в соответствии с законом», — заявил руководитель пресс-службы областного управления Шухрат Жалолов.