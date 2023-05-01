Международная организация «Корпус милосердия» (Mercy Corps) в Узбекистане в сотрудничестве с Агентством дошкольного образования при Министерстве дошкольного и школьного образования организовала уголки для чтения в 58 государственных дошкольных организациях Сурхандарьинской области и Каракалпакстана, сообщили «Газете.uz» в посольстве США в Ташкенте.

Проект реализован в рамках программы МакГоверна-Доула «Продовольствие для образования и питания детей». Она финансируется Министерством сельского хозяйства США.

Программа МакГоверна-Доула передала в дар дошкольным организациям 5760 детских книг на узбекском, каракалпакском, русском и английском языках. Каждое из 58 дошкольных образовательных организаций также получило соответствующую мебель, включая две книжные полки, ковры и подушки.

«Организованные уголки для чтения — важный и значимый ресурс для педагогов дошкольных организаций с разнообразным материалом для чтения, соответствующим возрасту и подходящим для использования как во время обучающих занятий, так и во внеклассное время», — отметили в посольстве.





Официальные церемонии открытия уголков для чтения прошли в дошкольных организациях Джаркурганского района Сурхандарьи, а также Ходжейлийского, Нукусского и Тахиаташского районов Каракалпакстана.

Мохира Кенжебаева, педагог дошкольной организации №8 Тахиаташского района Каракалпакстана поделилась впечатлением от открытия уголка для чтения: «„Корпус милосердия“ организовал новый уголок для чтения, предоставив большое количество новых книг и разнообразной литературы. Это вызвало интерес не только у детей, но и у родителей, а также у сотрудников и лично у меня. Сейчас мы проводим время вместе с детьми в этом книжном уголке. Я прочту им книгу, которую они выберут, и после мы вместе обсудим содержание книги. Я очень взволнована этим событием, потому что через книги наши дети открывают для себя своё будущее и познают мир».

«Корпус милосердия» в Узбекистане в сотрудничестве с Агентством дошкольного образования планирует продолжить работу с педагогами и администрацией детсадов по программе наставничества для повышения потенциала педагогов и проводить мероприятия по продвижению практик чтения с детьми и для детей.

В этом году «Корпус милосердия» также планирует предоставить аналогичные уголки для чтения ещё в 100 детсадов Сурхандарьи и Каракалпакстана.