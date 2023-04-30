Члены правительства Узбекистана, главы министерства и ведомств, представительных органов власти приняли активное участие в голосовании на референдуме по Конституции в новой редакции.

Некоторых из них корреспонденты «Газеты.uz» застали на участках, фотографии других представили пресс-службы их ведомств. Публикуем подборку этих материалов.

Фото

правительство, референдум-2023

Вице-премьер Жамшид Ходжаев.

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Фото: Facebook-страница министра

правительство, референдум-2023

Министр экономики и финансов Шерзод Кудбиев.

Фото: Facebook-страница министра

правительство, референдум-2023

Министр энергетики Жамшид Ходжаев.

Фото: Пресс-служба Минэнерго

Видео: «Газета.uz», фото: Шерзод Асадов / Telegram

Видео: «Газета.uz»

Видео: «Газета.uz»

правительство, референдум-2023

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов.

Фото: парламент

правительство, референдум-2023

Глава Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков.

Фото: Администрация президента

правительство, референдум-2023

Заместитель главы Администрации президента Комил Алламжонов.

Фото: Комил Алламжонов / Telegram

правительство, референдум-2023

Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

Фото: Каракалпакское информационное агентство

правительство, референдум-2023

Глава Совета министров Каракалпакстана Фарход Эрманов.

Фото: Каракалпакское информационное агентство

правительство, референдум-2023

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков.

Фото: Хокимият Ташкента

правительство, референдум-2023

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.

Фото: Акмал Бурханов/ Telegram