Члены правительства Узбекистана, главы министерства и ведомств, представительных органов власти приняли активное участие в голосовании на референдуме по Конституции в новой редакции.
Некоторых из них корреспонденты «Газеты.uz» застали на участках, фотографии других представили пресс-службы их ведомств. Публикуем подборку этих материалов.
Фото
Вице-премьер Жамшид Ходжаев.
Фото: Facebook-страница министра
Министр экономики и финансов Шерзод Кудбиев.
Фото: Facebook-страница министра
Министр энергетики Жамшид Ходжаев.
Фото: Пресс-служба Минэнерго
Видео: «Газета.uz», фото: Шерзод Асадов / Telegram
Видео: «Газета.uz»
Видео: «Газета.uz»
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов.
Фото: парламент
Глава Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков.
Фото: Администрация президента
Заместитель главы Администрации президента Комил Алламжонов.
Фото: Комил Алламжонов / Telegram
Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.
Фото: Каракалпакское информационное агентство
Глава Совета министров Каракалпакстана Фарход Эрманов.
Фото: Каракалпакское информационное агентство
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков.
Фото: Хокимият Ташкента
Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.
Фото: Акмал Бурханов/ Telegram