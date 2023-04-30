По данным на 15:00 на референдуме по Конституции в новой редакции на 10758 участках в Узбекистане проголосовало 14 206 021 человек, или 73,17% зарегистрированных избирателей.

Об этом на очередном брифинге сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.

Самая высокая явка наблюдается в Сырдарьинской области — 78,83%, Андижанской области — 78,46% и Каракалпакстане — 76,56%.

Самая низкая явка отмечена в Ташкенте — 68,49%.





На зарубежных участках голосование завершилось во Владивостоке, Токио, Сеуле и Кванджу, здесь начат подсчёт голосов. В других странах голосование продолжается.

Бахром Кучкаров отметил, что в некоторых интернет-СМИ, а также в социальных сетях сообщается об нарушениях на отдельных участках референдума.

«Все указанные случаи изучаются в рамках закона», — сообщил он.