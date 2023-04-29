Илхом Махмуджонович Кличханов утверждён хокимом Нурафшана на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Ташкентской области.

В работе сессии принял участие хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, который озвучил меры, которые необходимо принять, чтобы «Нурафшан стал центром и большим городом, достойным своего имени».

В частности, глава областной администрации отметил, что хоким должен быть вежливым с предпринимателями и всегда поддерживал их. Он отметил много проблем, препятствующих развитию предпринимательства.

Областной хоким также обратил внимание на то, что административный центр Ташкентской области обладает большим потенциалом, однако имеющиеся возможности в сфере промышленности и производства используются не в полной мере, а строительство Нурафшана идёт медленными темпами.

После предложения Зойира Мирзаева депутаты одобрили кандидатуру Илхома Кличханова на пост хокима Нурафшана. До этого он работал и. о. заместителя начальника Инспекции по контролю за сферой строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания (2023).

Илхом Кличханов (1986 года рождения) родился в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный технический университет (2007), бакалавриат и магистратуру Ташкентского государственного экономического университета (2014).

Начинал трудовую деятельность в качестве кассира в «Капиталбанке» (2009−2010), а также работал главным инженером Ассоциации ТСЧЖ в Мирабадском районе (2012), замглавы Ассоциации ТСЧЖ Яккасарайского района (2012−2013) и замглавы Ассоциации ТСЧЖ Ташкента (2013−2014 и 2015−2017).

Кроме того, он занимал должности главного специалиста Секретариата по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабинета министров (2020−2021), начальника Инспекции по контролю за использованием питьевой воды при МЖКО (2021−2023).

Предыдущий хоким Нурафшана Музаффар Салиев был освобождён от должности 7 апреля, однако решение хокима области об этом было одобрено на последней сессии кенагаша. Kun.uz со ссылкой на источник сообщал, что Салиев мог быть привлечён к следствию по делу, связанному с его предыдущей должностью министра жилищно-коммунального обслуживания.