Компания из ОАЭ Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC) планирует начать строительство новой водоочистной станции для Ташкента в январе 2024 года, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

В среду и. о. хокима Шавкат Умурзаков и представители ADSSC провели техническое обсуждение нового объекта по сбору и очистке сточных вод.

Исполнительный директор по продажам компании Абдулвахаб ал-Шариф представил первичный проект сооружения для сбора и очистки сточных вод, которое планируется построить на территории махалли «Сурум» Куйичирчикского района Ташкентской области. Он заявил, что для доработки проекта необходимо решить «некоторые технические и организационно-правовые вопросы».

Ожидается, что проект будет реализован в два этапа и позволит собирать и очищать 1,5 миллиона кубометров сточных вод в сутки (ранее сообщалось о мощности в 1 миллион кубометров).

Согласно слайду, стороны обсуждали варианты разводки магистральной канализации и подключение очистных сооружений «Салар» и «Бектемир» к новому объекту «Сурум». Фото: Хокимият Ташкента.

По данным хокимията, проект, который будет реализован совместно с предприятием «Узсувтаъминот», предусматривает не только строительство очистных сооружений, но и «интеграцию и модернизацию всех центральных трубопроводов, идущих к действующим очистным сооружениям».

«В связи с этим подготовлены типовые малозатратные по времени и бюджету предложения. Для полноценного проекта необходим ряд данных, таких как топографическая съёмка, прогноз роста населения города», — сообщили в столичной администрации.

Шавкат Умурзаков сообщил, что необходимая информация будет предоставлена руководителями задействованных организаций в короткие сроки. Он отметил, что проект «крайне актуален для Ташкента, и подчеркнул важность его реализации в кратчайшие сроки».

По его словам, к новой системе будет подключён и планируемый Новый Ташкент, поэтому необходимо подготовить инфраструктуру до сдачи объектов в эксплуатацию.

В конце июня 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил построить новое канализационное очистное сооружение мощностью 1 миллион кубометров в сутки для очистки сточных вод в Янгихаётском, Сергелийском и Бектемирском районах столицы.

В декабре 2021 года сенатор Борий Алиханов сообщал, что канализация Ташкента работает на пределе мощности (99%), а также отмечал низкую эффективность очистных сооружений. Бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев отмечал, что президенту был представлен проект строительства нового очистного сооружения с дополнительной мощностью в 200 тысяч кубометров в сутки. Он заявлял, что с французской компанией Suez заключено соглашение по решению проблем со сточными водами.

В ноябре 2022 года с Abu Dhabi Sewerage Services Company было подписано соглашение по строительству канализационного очистного сооружения мощностью свыше 1 миллиона кубометров в сутки. Как сообщалось, объект позволит принимать сточные воды, поступающие в канализационную насосную станцию «КНС-3», в канализационные очистные сооружения «Бектемир» и «Бинокор» самотёком. В результате будет достигнута экономия в общей сложности 55,4 кВт электроэнергии в сутки.

Отмечалось, что после завершения первого этапа проекта свыше 400 тысяч жителей, а также предприятия и организации в Сергелийском, Бектемирском и Янгихаётском районах Ташкента будут охвачены услугами централизованного водоотведения.