В махалле «Файзлиобод» Сардобинского района Сырдарьинской области 27 апреля скончались три жителя одного дома, пытавшиеся достать телефон из туалета во дворе. Об этом сообщил сайт Darakchi, позже информацию подтвердила областная прокуратура.

В сообщении Darakchi говорится, что хозяин дома уронил телефон в туалет и позвал отца и младшего брата на помощь. Они спустились в выгребную яму, после чего скончались в результате «отравления неизвестной этиологии».

В прокуратуре заявили, что трое мужчин скончались «в результате несчастного случая, когда они спустились в туалет, не предприняв каких-либо мер предосторожности».

Место происшествия под руководством прокурора области С. Иматова обследовала рабочая группа в составе прокурора района А. Уралова, начальника ОВД района А. Муминова, следователя районной прокуратуры Ш. Норбутаева и оперативных сотрудников ОВД.

Прокуратура района проводит доследственную проверку, говорится в сообщении.