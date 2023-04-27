Правление Центрального банка Узбекистана в среду приняло решение перенести на неделю заседание по рассмотрению основной ставки — с 27 апреля на 4 мая, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято с учётом текущей макроэкономической ситуации и ожиданий.

«Для обновления прогнозов, всестороннего анализа изменений внутренних и внешних экономических условий и подготовки необходимых выводов требуется дополнительное время», — говорится в сообщении.

В прошлом году регулятор дважды переносил заседание по пересмотру основной ставки. В марте, после российского военного вторжения на территорию Украины, ЦБ отложил заседание на неделю с учётом «рисков внешнеэкономической конъюнктуры и высокой неопределённости».

В октябре заседание откладывалось на фоне ожиданий обновлённых макроэкономических показателей международных организаций.

На последнем заседании 16 марта Центробанк принял решение снизить основную ставку с 15% до 14% годовых.