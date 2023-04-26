В Министерстве обороны Узбекистана 26 апреля заместитель министра — командующий войсками противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Ахмад Бурханов принял делегацию во главе с командующим военно-воздушными силами Турции Атиллой Гюланом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства.

В ходе переговоров состоялось обсуждение перспектив укрепления дружественных отношений между двумя странами, сотрудничества в области военно-воздушных сил, повышения квалификации специалистов в данной сфере.

Во второй половине дня представители делегации посетили воинскую часть, расположенную в Чирчике, и ознакомились с ее деятельностью, а также им были продемонстрированы показательные полеты.

«Командующий ВВС Турции Атилла Гюлан высоко оценил знания и опыт военных специалистов Узбекистана и особо отметил, что организуемые в данной сфере практические работы послужат дальнейшему укреплению двусторонних отношений между нашими странами», — говорится в сообщении.

Визит военной делегации Турции продолжится 27 апреля ознакомлением с деятельностью Высшего военного авиационного училища Узбекистана в Карши.