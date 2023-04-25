Сборка автомобилей французской компании Renault в Узбекистане временно приостановлена из-за проблем с поставками комплектующих. Об этом журналистам на полях международного форума O’zbekistonlik 23 апреля в Париже сообщил посол Узбекистана во Франции и Португалии Сардор Рустамбаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам посла, компания Renault изначально собиралась инвестировать в завод в Джизаке, ранее специально построенный для Peugeot Citroёn, но её опередил концерн Volkswagen. После этого Renault, «исходя из привлекательности нашего рынка», реализовала проект «с нуля» (greenfield project), наладив совместно с местными партнёрами цех по крупноузловой сборке.

«Проект Renault в Узбекистане был тесно связан с производственными мощностями компании в Российской Федерации и других странах. Потому что на первом этапе мы договорились наладить крупноузловую сборку в Узбекистане с поставками части комплектующих оттуда… Как вы уже знаете, Renault решила покинуть российский рынок, что, к сожалению, повлияло на сборку автомобилей у нас», — сказал Сардор Рустамбаев.

Посол отметил, что сейчас узбекская и французская стороны обсуждают «восстановление прерванных глобальных цепочек поставок».

По данным источника «Газеты.uz», также рассматривается вариант возможного переноса заводов из России в Узбекистан. В мае 2022 года российские активы группы Renault перешли в государственную собственность РФ: 100% акций «Рено Россия» перешло правительству Москвы, 67,69% акций автоконцерна АвтоВАЗ — в собственность ФГУП «НАМИ».

Компания Roodell, которая выступает местным партнёром и официальным дистрибьютером Renault, подтвердила «Газете.uz», что сборка автомобилей французской марки «приостановлена ввиду проблем с поставками». «Мы продолжаем являться официальным дистрибьютором автомобилей Roodell и осуществлять сервис. Помимо этого, у нас ещё остались автомобили на продажу», — отметили в компании.

В Roodell добавили, что поставки Lada также приостановлены, но «продолжается послепродажное обслуживание».

«Как появятся автомобили, мы сообщим. Сейчас сборка только автомобилей Kia и Chery», — заявил представитель дистрибьютора.

Сардор Рустамбаев также прокомментировал строительство автомобильного завода Peugeot Citroёn, который так и не был запущен в 2018 году.

«Состоялась церемония закладки капсулы в фундамент строительства завода, но проблема была в передаче двухсторонних технических документов. При этом важно отметить, что Узбекистан выполнил все взятые на себя обязательства — полностью построил современные производственные мощности в СЭЗ „Джизак“. Завод даже был покрашен в цвета Peugeot Citroёn. Отрадно, что на его место пришёл другой крупный французский автоконцерн», — заявил он.

Источник «Газеты.uz» добавил, что поставки запчастей для автомобилей Peugeot Citroёn планировалось осуществлять через Россию, однако у российской «дочки» компании «возникло недопонимание с парижским офисом».

В мае 2017 года между «Узавтосаноат» и французским концерном Peugeot Citroёn было подписано соглашение о создании совместного предприятия Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive по производству лёгких коммерческих автомобилей по полному промышленному циклу под брендами Peugeot и Citroёn. В июле того же года состоялась церемония закладки капсулы в фундамент производственного комплекса UzPCA в свободной экономической зоне «Джизак».

Завод планировалось запустить 10 декабря 2018 года. Но 18 декабря «Узавтосаноат» сообщил, что совместно с PSA Groupe пересмотрит проект автозавода «из-за непредвиденных изменений исходных данных».

В феврале 2019 года заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров заявлял, что завод Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive практически готов, за исключением технологических моментов. В марте 2020 года стало известно, что проект закрыт, а на базе построенного завода в Джизаке было организовано производство автомобилей Volkswagen.