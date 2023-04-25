В последние дни по всей территории Узбекистана сухо и тепло, такая же погода сохранится и в течение рабочей недели. Об этом сообщил Узгидромет.

25 апреля и в течение недели по стране ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Лишь в отдельных горных районах Ферганской области и юга республики местами возможен кратковременный дождь, гроза.

25 апреля по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

По всем областям Узбекистана продолжится повышение температуры. В ночные часы воздух будет прогреваться до +13…+15 градусов, местами — до +16…+18, днём — до +30…+33 градусов, по пустынной зоне и югу местами — до +35…+37, что на 4−6 градусов выше нормальных для последней декады апреля значений.

В Ташкенте во вторник и до конца рабочей недели небольшая облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Преобладающая температура ночью +12…+14 градусов, днём +28…+30.