14 апреля в школе №31 Узунского района Сурхандарьинской области учитель физкультуры в присутствии директора избил двух коллег-женщин. 18 апреля, когда в интернете появилась видеозапись об этом, Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 277 Уголовного кодекса (хулиганство). «Газета.uz» связалась с директором школы и одной из пострадавших, чтобы узнать детали.

«Не первый случай»

Директор школы Умиджон Мухаммадиев (мужчина в белой рубашке на видео) начал работать в учебном заведении в январе. Он заявил, что такой же конфликт произошёл, когда его представили в качестве директора, но инцидент не был зафиксирован на видео, а пострадавшие не обратились в правоохранительные органы. «Инцидент 14 апреля был точно таким же, как и в январе. Но виновники и потерпевшие в двух случаях — разные люди», — сказал он.

Он отметил, что пострадавшая в белом платке — преподаватель музыки, вторая женщина — учительница начальных классов. По его словам, между участниками инцидента «не было никакой неприязни».

«Учительницы сказали, что у них ко мне дело. Я сказал им собраться в моем кабинете. Когда они вошли в комнату, началась эта ситуация, то есть они были избиты [учителем-мужчиной] за то, что просто сказали: „У нас есть дело к директору“. Они ещё даже не подняли свой вопрос», — заявил Умиджон Мухаммадиев.

Директор был освобождён от должности 18 апреля после распространения видео. Причиной увольнения стало то, что «он не разнял их». На видео экс-глава школы пытался лишь один раз успокоить мужчину, который избивал женщин, но потом не вмешивался. Он сказал, что «на это были причины», но не стал уточнять.

«Видео снял сын пострадавшей пожилой женщины. После этого оно распространилось. Я был в больнице, чтобы навестить эту учительницу, но её супруг меня не пустил. Она до сих пор в больнице, вторая пострадавшая выписана», — добавил бывший директор.

«Матерился и бил меня за каждое слово»

На родительском собрании, состоявшемся в одном из классов школы, мать одного из учеников рассказала, что у неё есть видео, на котором учитель и учительница, работающие в 31-й школе, держатся за руки. Учительница, проводившая собрание, сообщила об этом 13 апреля другим коллегам в школе. После этого они решили посоветоваться с директором, чтобы узнать, кем является учитель на видео.

На следующий день около 12:00 они встретились в кабинете директора. Учитель физкультуры также пытался попасть на собрание.

«Поскольку я никогда с ним не соглашалась, я сказала: „Здесь собрание женщин“. В ответ он сказал: „И что с этого? Тебе какое дело? Я буду ходить там, где хочу“. Он вошёл в комнату и сел рядом с директором», — рассказала учительница музыки О. Т.

«Директор задал общий вопрос: „Что происходит, в чем дело?“ Учитель встал, развёл руки и сказал директору: „Что ты хочешь сказать? Я буду находиться там, где хочу. Школа — моя. Делай, что хочешь“. Потом он крикнул: „Ты тоже не имеешь права“ и бросил в меня книгу. Книга попала в мою коллегу», — рассказала потерпевшая.

После этого мужчина пошёл к О. Т. и сильно ударил её. «Я не думала, что он ударит меня. После сильного и неожиданного удара я упала назад. Пока я вставала и приходила в себя, он несколько раз оскорбил меня… После того, как я сказала коллеге: „Иди, выведи его, избавьтесь от него“, он услышал мой голос, вернулся и снова ударил меня», — рассказала женщина.

Учительница начальных классов обратилась к мужчине и заявила: «Женщина ничего плохого о вас не говорила», после чего получила от него удар в лицо.

Пострадавшая не смогла встать. Она позвонила своим двум братьям и супругу, но они не ответили, поскольку было время молитвы.

«Мои сыновья были в Ташкенте. Тогда я позвонила „102“ и объяснила ситуацию. Попросила приехать быстрее и взять видео с камеры. После этого позвонил инспектор профилактики и получил ответы на вопросы по телефону. Через некоторое время прибыли сотрудники органов внутренних дел», — сказала она.

По словам женщины, её коллега находился под надзором органов внутренних дел до полуночи 14 апреля, после чего при содействии махаллинского комитета был отпущен домой.

«С того дня он был на свободе. После инцидента мои коллеги в школе разделились. Большинство из них вначале не хотели давать показаний, думая, что за ним стоит „сильный человек“. Но потом всё равно дали показания», — рассказала она.

«Ситуация улучшилась после распространения видео»

Узнав о случившемся, супруг О. Т., дети, братья и племянники хотели избить мужчину, поднявшего руку на женщин, рассказала педагог.

«Было непросто удержать их. Вы же знаете, что ребёнок сделает всё для своей матери. Спасибо им, они не оставили мою просьбу и ни с кем не дрались. Мы ждали несколько дней, пока ситуация улучшится. Мы не знаем, как видео распространилось. Но когда видео распространилось, всё изменилось в лучшую сторону. Пришли хоким, глава УВД, прокурор, начальник управления дошкольного и школьного образования. Врачи снова провели медосмотр. На данный момент я лечусь в хирургическом отделении больницы», — заявила она.

Женщина сообщила, что работает в школе №31 уже 34 года, поэтому «хорошо знает школьную среду».

«Он претендовал на должность директора. Мы работали без директора четыре месяца, потом он сделал себя директором. И предыдущий директор, и заместитель директора по своему желанию оставили работу. Поскольку этот человек не был наказан по закону, у многих в коллективе сложилось мнение, что за ним кто-то стоит. Прошу полностью исключить его из системы образования и больше не брать на работу в этой сфере», — добавила женщина.

Напомним, министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова заявила, что педагог, избивший двух учительниц в школе в Сурхандарье, «не останется без наказания». «Очень печально и стыдно», что такое происходит в среде интеллигенции, «что мы находимся в такой ситуации», сказала министр.