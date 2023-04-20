Новая авиакомпания Silk Avia, учреждённая компанией Uzbekistan Airports, получила сертификат эксплуатанта и с 20 апреля начала технические полёты по вводу в строй экипажей авиакомпании инструкторами ATR. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В рамках первого полёта самолёт сделал два круга над ташкентским аэропортом и пошёл на посадку. В тренировочном полёте приняли участие министр транспорта Илхом Махкамов, директор Агентства гражданской авиации Тохир Назаров и председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.





Второй полет, длившийся около двух часов, был выполнен по маршруту Ташкент — Нукус. По сложившейся традиции в аэропорту Нукуса самолёт встретили водной аркой. Далее воздушное судно продолжило полет по маршрутам Нукус — Навои / Навои — Ташкент.





За штурвалом самолёта был инструктор ATR Training Centre Оливье Арно. Его задачей было ввести в полёты другого инструктор Людаса Ганусаускаса. С 21 апреля инструкторы начнут вводить в строй пилотов, знакомя экипажи уже с конкретными маршрутами и региональными аэропортами.





«Мы очень рады, что впервые авиация Узбекистана начинает использовать наши самолёты типа ATR 72−600. Для нас как для производителя Silk Avia — очень важный партнёр — первая узбекистанская авиакомпания, которая выбрала наши воздушные суда», — прокомментировал инструктор ATR Training Centre Оливье Арно.





Шесть часов теории и три практических полёта без пассажиров (Ferry Flight) для каждого пилота — это международная практика ввода в строй и дополнительная мера безопасности, рекомендованная производителем самолётов концерна ATR, которую поддержали в Silk Avia и Uzbekistan Airports.

Silk Avia была зарегистрирована в сентябре 2021 года. Основной целью её создания было заявлено обеспечение узбекистанцев внутренними авиаперевозками по доступным ценам. Uzbekistan Airports на первом этапе намерена выступать как управляющая компания. Затем перевозчика планируется передать в частный сектор.

На первом этапе компания планирует закупить три самолёта, два из которых недавно прибыли в Ташкент.