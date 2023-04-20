Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с презентацией о развитии в стране картофелеводства, сообщила пресс-служба главы государства.

Потребность в картофеле в Узбекистане сегодня составляет почти 4 миллиона тонн. Более 80% этого объёма обеспечивается внутренним производством, остальная часть — за счёт импорта, говорилось на совещании.

Картофель выращивается на 253 тысячах гектаров, средняя урожайность составляет 163 центнера с гектара. «Это очень низкий показатель по сравнению с другими странами», — говорится в сообщении.

На совещании были перечислены проблемы в картофелеводстве и обсуждены предложения по их решению. Из-за ограниченного доступа к элитным семенам и семенам R1 населению и фермерским хозяйствам приходится сажать импортные или низкокачественные местные сорта. Не хватает посевных земель и теплиц для выращивания высокоурожайного семенного картофеля, а также складов для его хранения. Нет лабораторий для тестирования на вирусные и бактериальные заболевания, вызывающие снижение урожайности, говорилось на мероприятии.

В национальном генофонде насчитывается 250 сортов картофеля, 4 предприятия и научно-исследовательские институты приступили к созданию отечественных семян из 27 сортов.

Одним из них является узбекско-корейское совместное предприятие Green Korea Agro Invest в Самарканде. Для расширения его возможностей на первом этапе планируется выделение 500 гектаров земли в Булунгурском, Тайлакском и Самаркандском районах, а также 2000 гектаров в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Бахмальском и Зааминском районах Джизакской области, Китабском и Шахрисабзском районах Кашкадарьинской области.

Для развития семеноводства планируется строительство теплиц и холодильных складов площадью 4 гектаров в НИИ овощных, бахчевых культур и картофелеводства и площадью 1 гектар на самаркандском предприятии. Эти проекты финансируются за счёт средств Всемирного банка, будет налажен полный цикл выращивания семян картофеля методом in vitro.

При Самаркандском филиале Ташкентского государственного аграрного университета будет создан центр семеноводства картофеля по принципу «наука — образование — производство». Будет запущена лаборатория стоимостью 4 млн долларов США для выявления скрытых вирусных заболеваний и оценки показателей качества картофеля.

Отмечалось, что благодаря этим мероприятиям внутренний спрос на семенной картофель будет полностью удовлетворяться с 2025 года.

Глава государства одобрил эти предложения и дал указания по увеличению объёмов производства семенного картофеля и повышению его качества.

Он поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу бесплатно раздать 500 тонн семян элитного картофеля 1700 домохозяйств, а также выделить льготные финансовые ресурсы заготовителям картофеля.