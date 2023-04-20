В праздничные дни по территории Узбекистана сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всем областям страны продолжится повышение температуры воздуха. К началу следующей недели она поднимется в ночные часы до +9…+14 градусов, днём — до +25…+30, по пустынной зоне и югу республики местами до +32…+35 градусов.

Ветер преимущественно восточного направления от слабого до умеренного, лишь по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−18 м/с.

Тепло и сухо будет и в горных районах Узбекистана. Там температура повысится ночью до +4…+9 градусов, днём — до +15…+20 градусов.

В Ташкенте 21−24 апреля будет малооблачно, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +10…+13 градусов, днём — постепенное повышение от +18…+20 до +27…+29 градусов.