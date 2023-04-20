21-24 апреля
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
21-24 апреля
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
Шесть кинопремьер и кинопоказы под открытым небом, концерты, вечеринки, ярмарки, мероприятия для детей и другие события предстоящих четырех выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Шесть кинопремьер и кинопоказы под открытым небом, концерты, вечеринки, ярмарки, мероприятия для детей и другие события предстоящих четырех выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Кино
«Приключения аргонавтов»
мультфильм, комедия, приключения
«Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона»
приключения, фэнтези, мультфильм
«Гремлины: Хранители леса»
триллер
«Мизантроп»
триллер, боевик, детектив, криминал, драма
«Восстание зловещих мертвецов»
триллер
«Разбой»
боевик, криминал
Кинопоказы под открытым небом в парке «Дружбы»
«Я иду искать», «Мама», «Полночь в Париже», «Сделано в Америке», «Полночное солнце», «Виноваты звезды»
Встреча с Антоном Долиным в Human House
Десять оттенков Джона Уика или фильмы для тех, кто любит стильный экшен
8 фильмов с необычным взглядом на мир
15 фильмов, которые взорвут вам мозг
15 лучших сериалов-головоломок
реклама
Город
Представления в Ташкентском цирке
Благотворительное шоу «Рука помощи»
«Ярмарка 139»
Шоу-программа в парке Tashkent City
Экскурсия в Argamak Sher
Выступление ансамбля «Ялла»
Концерты
Концерт индийской музыки Степана Христанова
Концерт Антонио Вивальди «Вивальди»
Концерт Анн Баке
реклама
Выставки
Персональная выставка Юрия Кима
Мультимедийная выставка «От Моне до Кандинского. Революция в искусстве»
Выставка картин Джамы Адылова
Театры
«Риголетто»
«Айёргина аёллар»
«Баядерка»
«Гамлет»
«Кабаре X studio»
«Как Колобок ума-разума набирался»
реклама
Знания
Игра «Квиз, плиз!»
Лекция «Почему буквы такие, какими мы их знаем?»
Игра «Мозгобойня: Квизмашина – Еда, я люблю тебя»
Творческие мастер-классы от Art Lab
Игра «Квиз, плиз: Друзья»
Творческие мастер-классы в Potterville
Творческие мастер-классы в Masterskaya
Мастер-класс по гончарному мастерству
Творческие мастер-классы в Morozart
Дети
Мероприятия для детей в Jungle Family Club
Интерактивное шоу в СРЦ Parus
Акция в батутном центре «Метагалактика»
реклама
Магазины
Скидки в Nike
Акция в Selfie
Скидки в Senorita Home
Вечеринки
Вечеринки в Bla Bla Bar
Музыкальный вечер в Eco Cafe
Вечеринки в «Шишка Party Bar»
реклама
Рекомендуем почитать
Winesday: новый ресторанный проект от DJ Ochil
Обзор фильма «Air: Большой прыжок»
Закрытый ифтар Dildora Kasimova
Обзор мультфильма «Судзумэ, закрывающая двери»
Где купить выпечку и сладости на Хайит 2023
Обзор Galaxy A54
Николас Кейдж снова на коне: обзор фильма «Ренфилд»
Что посмотреть дома в апреле 2023?
Зоны отдыха Ташкентской области с ценами на весну 2023 года
Наш
YouTube
.
.
.
.
.
.
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2022 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz