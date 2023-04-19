Тысячная, юбилейная, трансплантация почки прошла в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В. Вахидова, сообщили «Газете.uz» в медучреждении.

Операцию провели женщине с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, донором стал её супруг. Пациенты уже вернулись к обычной жизни.

Все этапы операции, пред- и послеоперационное ведение больных освоены командой трансплантологов центра хирургии. На сегодняшний день хирурги выполняют две трансплантации почки от живого родственного донора за один рабочий день одновременно.

Это значит, что операции выполняются в одно и то же время в четырёх операционных четырьмя бригадами хирургов: две бригады работают в процессе забора почки, две бригады — непосредственно в процессе трансплантации.

Операционные бригады возглавлял руководитель отделения хирургии сосудов и трансплантации почки, профессор Фазлитдин Шамситдинович Бахритдинов.

Внедрение программы трансплантации позволяет увеличить объёмы трансплантологической помощи и улучшить результаты лечения больных с терминальным поражением органов не только в столице, но и в областях и других отдалённых районах Узбекистана. Трансплантация почки даёт шанс пациентам продолжить свою жизнь более качественно.

За последние годы число выполненных операций по пересадке почки резко возросло и достигло более 300 операций в год, подчеркнули в центре хирургии.

«У нас также имеется опыт выполнения трансплантации больным детского возраста. В педиатрической трансплантации имеются некоторые особенности и трудности, но это является важнейшим направлением, так как в мировой статистике всё больше детей нуждаются в трансплантации и диализе. На данный момент нами выполнено около 50 успешных трансплантаций детям разного возраста», — отметили в центре хирургии.