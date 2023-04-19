Узбекистан — одна из стран Центральной Азии, которая значительно увеличила расходы на дорожную инфраструктуру для преобразования дорожных сетей, расширения торговли и улучшения местных экономических и социальных возможностей.

Тем не менее, большая часть этих расходов до сих пор уходила на восстановление дорог без использования достижений в области стандартов проектирования и кодексов, сделанных за последние несколько десятилетий, и без должного учёта немедленных и надвигающихся последствий изменения климата.

Политики и инженеры должны переосмыслить процессы проектирования и строительства дорог, стандарты и нормы, использовать инновационные стратегии проектирования и ресурсные материалы и улучшить контроль качества, чтобы обеспечить устойчивость дорог к климату и стихийным бедствиям, удовлетворить растущий спрос на поездки, улучшить региональное сообщение, повысить безопасность дорожного движения и обеспечить обезуглероживание транспортного сектора.

Например, адаптация цифровых технологий может повысить способность дорожных агентств отслеживать последствия изменения климата и реагировать на них.

Чтобы построить современную и устойчивую к изменению климата транспортную инфраструктуру, Узбекистан должен начать с использования инноваций и улучшения своих стандартов и руководящих принципов.

Разработка цифровых систем для соблюдения дорожных стандартов

Комитету по автомобильным дорогам Узбекистана не хватает цифровой структуры, которая могла бы предоставить планировщикам и проектировщикам единый источник согласованных и чётких стандартов и руководств.

Цифровая структура поможет организовать, закрепить и согласовать недавний и будущий технический потенциал дорожных ведомств Узбекистана. Эта система будет поощрять инновации и может служить справочно-информационным центром для соответствующих стандартов, спецификаций, руководств и исследований.

Внедрение стратегий контекстно-зависимого проектирования

Текущие геометрические стандарты страны (кривизна и ширина дорог и высота дорожного покрытия) носят строго предписывающий характер и минимальные требования даже к дорогам с меньшей интенсивностью движения намного выше, чем международные нормы.

Это часто приводит к чрезмерному проектированию и неэкономичности дорог, а дополнительные необходимые строительные материалы приводят к высоким выбросам парниковых газов. Инженеры-проектировщики не имеют большой гибкости или возможности использовать инженерную оценку и должны использовать стандарты, которые приводят к проектам, в которых часто цена не соответствует качеству.

Увеличение ресурсов на этапе проектирования и расширение возможностей инженеров-проектировщиков для рассмотрения более экономичных контекстно-зависимых проектных решений снизит как затраты, так и выбросы парниковых газов, обеспечивая при этом устойчивость.

Внедрение инноваций и стратегий проектирования дорожного покрытия

Появление новых строительных материалов и технологий, таких как большие данные, помогло улучшить качество, устойчивость и рентабельность асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. Другие интеллектуальные или инновационные материалы включают в себя самовосстанавливающееся асфальтовое покрытие, непрерывно армированное (бесшовное) бетонное покрытие, сверхэффективный тонкий слой износа и использование переработанных материалов в дорожном покрытии и основании.

Использование искусственного интеллекта для проектных решений

Алгоритмы искусственного интеллекта могут применяться для информирования об альтернативах конструкции дорожного покрытия, которые минимизируют выбросы, максимально повышают устойчивость к изменению климата и улучшают соотношение затраты / эффективность по сравнению с традиционными или стандартными конструкциями дорожного покрытия.

Внедрение такого подхода к оптимизации может повысить эффективность и качество проектов дорожной сети, особенно в районах, подверженных наводнениям и колебаниям температуры.

Улучшение контроля качества и надзора во время строительства

Необходимо модернизировать спецификации и ввести дополнительные испытания на готовых дорожных покрытиях, которые будут охватывать все слои дорожного покрытия, а не только измерение неровностей поверхностного слоя дороги. Штрафы за несоблюдение должны строго применяться для всех слоёв дорожного покрытия. Это поможет снизить затраты и частоту ремонта на этапе технического обслуживания.

Использование информационных технологий

Максимальное использование ИКТ и интеллектуальных транспортных систем может расширить возможности дорожных ведомств по мониторингу и реагированию на последствия изменения климата. Они могут обеспечить раннее предупреждение о состоянии дорог с помощью статистической информации и эффективных методов контроля.

Крайне важно иметь генеральный план интеллектуальной транспортной системы, стандартные проекты и руководящие принципы, которые включают системы информирования или контроля дорожного движения, а также эксплуатацию или управление сетью связи, включая контроль перегрузок.

Повышение масштаба и максимальное использование систем взвешивания в движении

Система взвешивания в движении использует датчики для измерения классификации, веса, длины и других характеристик движущегося транспортного средства.

При эффективном мониторинге и применении это может помочь сократить количество перегруженных транспортных средств, вызывающих преждевременное повреждение дорожного покрытия, и, таким образом, снизить затраты на техническое обслуживание в течение всего жизненного цикла и выбросы парниковых газов, особенно для основных магистральных дорог.

Комитет по автомобильным дорогам проводит пилотные испытания этих систем и может рассмотреть возможность их масштабирования на большую часть сети магистральных дорог, как только они будут введены в эксплуатацию.

Заключение

Несмотря на то, что Узбекистан добился положительного и постепенного прогресса в улучшении своих дорожных стандартов и кодексов, эти достижения необходимо закрепить и провести дальнейшую модернизацию, чтобы полностью преобразовать дорожный сектор для создания более безопасной и устойчивой инфраструктуры.

Разработчики политики должны согласовать усилия по развитию автомобильных дорог на пути развития дорожного сектора с низким выбросом углерода, что будет способствовать достижению целей Парижского соглашения.

Об авторе

Паван Карки, старший специалист по транспорту департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития. Инженер-строитель с 37-летним опытом работы в транспортных проектах. Является членом Института инженеров-строителей (ICE Europe) и имеет сертификат руководителя проектов Международной ассоциацией управления проектами (IPMA). Владеет степенью магистра по дорожному строительству Университета Стратклайда, Шотландия.

Сейчас АБР реализует в Узбекистане три проекта по дорожному строительству на общую сумму 548 млн долларов в Каракалпакстане, в Бухарской и Сурхандарьинской областях. Кроме того, АБР подготовил для Узбекистана Стратегию развития дорожной отрасли и Стратегию развития сельских дорог.

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