Авазбек Якубжонович Эргашев назначен заместителем хокима Андижанской области по вопросам сельского и водного хозяйства, сообщила пресс-служба областной администрации.

До назначения он работал заместителем директора Центр по развитию семеноводства. С мая 2018 года должность замхокима по вопроса сельского и водного хозяйства занимал Рустам Исматуллаев.

Авазбек Эргашев родился в 1966 году в Алтынкульском районе Андижанской области. Окончил Андижанский институт хлопководства (ныне — Андижанский сельскохозяйственный институт).

Трудовую деятельность начал в 1983 году членом сельскохозяйственного кооператива «Актепа» Алтынкульского района, а затем занимал должности энтомолога-агронома, главного агронома, заместителя председателя кооператива.

С 1992 по 2022 он также работал главным специалистом отдела семеноводства Алтынкульского районного Управления сельского и водного хозяйства, председателем ассоциации «Пахта уругчилик» Андижанской области, начальником республиканского центра «Гуза уругчилиги» Министерства сельского и водного хозяйства.

Он также занимал должность хокима Кургантепинского района Андижанской области, заместителя хокима Сырдарьинской области по вопросам сельского и водного хозяйства.