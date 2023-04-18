Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.) договорились сотрудничать в решении проблем, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии. Такую позицию они озвучили в понедельник на заседании, которое проходит с 16 по 18 апреля в японском городе Каруидзава (префектура Нагано).

Страны «Большой семёрки» подтвердили своё намерение «поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность стран Центральной Азии».

«Мы обязуемся работать совметсно со странами Центральной Азии для решения региональных проблем, включая последствия агрессивной войны России, дестабилизирующее влияние ситуации в Афганистане, недостаточную продовольственную и энергетическую безопасность, терроризм и последствия изменения климата. Мы полны решимости способствовать устойчивому взаимодействию, транспортировке, торговле и энергетике для регионального процветания» — говорится в совместном заявлении.

Министры заявили, что по-прежнему привержены укреплению сотрудничества со странами Центральной Азии в области социально-экономического развития, расширения экономических возможностей женщин, прав человека, гендерного равенства, внутренних и институциональных реформ и региональной безопасности.

«Мы приветствуем активизацию регионального сотрудничества стран Центральной Азии в вышеупомянутых областях и остаёмся приверженными поддержке такого сотрудничества», — заявили главы МИДов.

Министры иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил серьёзную обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека и гуманитарной ситуацией в Афганистане, решительно осудил решения «Талибана», ущемляющие права человека, в том числе ужесточение ограничений прав женщин. Министр подчеркнул необходимость «настойчивого и прямого» взаимодействия с властями Афганистана, продолжая при этом оказывать помощь народу Афганистана.

Главы МИД G7 заявили, что «Большая семёрка» должна донести «Талибану» единое послание с целью недопущения превращения Афганистана в «убежище для терроризма», отмечается в заявлении.

Кроме того, участники отметили важность беспрепятственного доступа гуманитарных работников для эффективного оказания помощи афганистанцам.

Страны G7 заявили, что будут держать российские активы замороженными до тех пор, пока не закончится война РФ против Украины.

Они также выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала Китая и призвали Пекин к переговорам с США об уменьшении стратегических рисков. Дипломаты подтвердили важность контроля за предметами и технологиями, которые могут быть использованы в военных целях, главным образом с помощью многосторонних режимов экспортного контроля.

В МИД Китая заявили, что встреча глав МИД стран «Группы семи» в Японии имела целью оклеветать Пекин.

Япония в последние годы активизировала работу по развитию отношений со странами Центральной Азии. В ноябре 2022 года в Токио была создана Ассоциация депутатов парламента за дружбу между Японией и странами Центральной Азии, которую возглавил заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Таро Асо.

В начале декабря в японской столице прошёл Центральноазиатский инвестиционный форум, в конце того же месяца — министерская встреча «ЦА + Япония».

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в апреле прошлого года посещал страны ЦА, в том числе Узбекистан. В рамках визита в Ташкент он анонсировал выделение кредита до 200 млн долларов, выразил желание сотрудничать с Узбекистаном по скорейшему возобновлению образования для девочек в Афганистане и созданию в этой стране инклюзивной политической системы, а также по ситуации в Украине.