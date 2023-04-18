Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) расследует конфликт футболистов на матче шестого тура Суперлиги между командами «Бунёдкор» и «Насаф», сообщила пресс-служба организации.

Сейчас рабочая группа из специалистов АФУ и Профессиональной футбольной лиги изучает видеоматериалы и отчёты официальных лиц встречи.

«Вся информация и материалы будут переданы в Дисциплинарный комитет. Виновные будут установлены, в отношении них будут приняты меры в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как мы сообщали ранее, матч между командами «Бунёдкор» и «Насаф» (1:1) закончился дракой футболистов на поле и в подтрибунном помещении. Конфликт продолжался около 10 минут при участии около 40−50 человек.